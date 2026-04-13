За полгода до премьеры мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха» утек в Сеть

12 апреля в Сети появились отрывки из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха», основанного на одноимённом мультсериале. Это произошло за полгода до премьеры ленты, которая всё ещё находится в стадии постпроизводства.

Как оказалось, утечка пяти минут хронометража связана со взломом сайта Nickelodeon — телеканал участвует в создании проекта. Подлинность утёкших данных подтверждают DMCA-блокировки постов в соцсетях, которые выдаёт компания Paramount и сам Nickelodeon. Появятся ли в Сети дальнейшие фрагменты будущей ленты, неизвестно.

Премьера мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» состоится 9 октября в сервисе Paramount Plus. Главные роли в будущем мультфильме озвучили Эрик Нам («Мой шумный дом») и Дэйв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики») — последний сыграл злодея. Синопсис картины станет известен вместе с выходом дебютного трейлера.