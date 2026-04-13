Как продолжится сериал «Аватар: Легенда об Аанге»

В 2026 году на Netflix выйдет второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Это игровая экранизация одноименного мультсериала из нулевых. В продолжении шоу юный маг Воздуха по имени Аанг, который должен подчинить себе все четыре стихии, учится магии Земли и находит новых союзников. «Лента.ру» напоминает, что происходило в первом сезоне «Легенды об Аанге», раскрывает сюжет, дату выхода и актерский состав продолжения.

© Lenta.ru

Главное о сериале

Страна: США.

Оригинальное название: Avatar: The Last Airbender.

Жанр: фэнтезийный боевик, приключенческая комедия, драма.

Шоураннеры: Кристин Бойлэн и Джаббар Райсани.

Сколько серий: 8 (1 сезон).

Длительность одной серии: 55 минут.

Когда вышел первый сезон: февраль 2024 года.

Дата премьеры 2-го сезона: лето 2026 года.

На каких площадках выйдет: стриминговый сервис Netflix.

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.2.

В главных ролях: Гордон Кормье, Киавентио, Иэн Аусли, Даллас Лю.

Игровой сериал «Аватар: Легенда об Аанге» основан на одноименном мультсериале, который выходил на канале Nickelodeon с 2005 по 2008 год. В мире «Аватара» некоторые люди (их называют магами) способны подчинять себе силы одной из четырех стихий: Воды, Земли, Огня или Воздуха. Для этого маги используют техники, визуально напоминающие восточные единоборства. Единственного человека, который способен управлять всеми четырьмя стихиями, называют Аватаром.

Сюжет сериала начинается через сто лет после того, как Народ Огня развязывает жестокую захватническую войну. Теперь лорд Огня Озай как никогда близок к победе в войне. Остановить его может только новый Аватар.

Дата выхода

Игровой сериал «Аватар: Легенда об Аанге» продлили в марте 2024 года. В декабре 2025 года вышел первый тизер-трейлер второго сезона — он раскрыл, что продолжение «Легенды об Аанге» выйдет в 2026 году. Точную дату выхода раскрыли в марте 2026-го.

Второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» выйдет 25 июня 2026 года.

В этот день на стриминговом сервисе Netflix появятся все серии нового сезона. Обратите внимание, что стриминг официально не доступен в России. Несмотря на это, первый сезон «Аватара» можно найти на сторонних ресурсах — и в русской озвучке, и с русскими субтитрами.

Число серий пока держится в секрете: по слухам, эпизодов будет семь, но их хронометраж незначительно увеличится. Напомним, что в первом сезоне игрового «Аватара» было восемь серий длительностью чуть меньше часа.

Предполагаемые названия всех серий второго сезона

«Где-то в безопасности» (Somewhere Safe);

«Начавшаяся битва» (A Fight, Once Begun);

«Город стен и секретов» (City of Walls and Secrets);

«Вода падает, камни обнажаются» (The Water Falls, the Stones Emerge);

«Десять тысяч вещей» (Ten Thousand Things);

«Притча о двух драконах» (The Parable of the Two Dragons);

«Что-то сломанное» (Something Broken).

Трейлер

Первый постер к продолжению «Аватара» представили 9 декабря 2025 года. На постере впервые показали Тоф Бейфонг в исполнении Мии Чех — слепая девушка, которая владеет магией Земли, присоединится к команде в новом сезоне.

Дебютный тизер-трейлер появился на YouTube-канале Netflix на следующий день. В комментариях под роликом пользователи хвалили графику и то, как создатели шоу визуализировали особое чутье Тоф.

Сюжет

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» продолжит экранизировать одноименный мультсериал.

Каким был первый сезон «Легенды об Аанге»

В первом сезоне юный маг Воздуха по имени Аанг (Гордон Кормье) выбрался из ледяного заточения, в котором он провел сто лет. Аанг узнал, что ему уготована судьба Аватара — мага, способного подчинить себе магию всех четырех стихий и спасти мир от захватчиков из Народа Огня, которые нарушили баланс стихий. Заручившись поддержкой своих новых друзей — талантливой девушки-мага Катары (Киавентио Тарбелл) и ее саркастичного брата Сокки (Иэн Аусли) из Южного племени Воды — юный Аватар начал свое обучение. В первом сезоне Аанг познакомился с духами предыдущих Аватаров, побывал в городе Омашу в Царстве Земли и помог защитить Северное племя Воды от нападения Народа Огня. На протяжении сезона Аанга преследовали генерал армии Огня Джао (Кен Люн), принц Огня Зуко (Даллас Лю) и его дядя Айро (Пол Ли).

Продолжение сконцентрируется на событиях второй части истории и будет основано на «Книге 2: Земля». Центральным местом действия станет Ба Синг Се — крупнейший город и столица Царства Земли. Во втором сезоне «Легенды об Аанге» команда ищет поддержку Царя Земли и вновь противостоит Народу Огня, а сам Аанг находит мага Земли, который становится его наставником.

«Как фанат оригинальной истории, внутри я схожу с ума. Потому мы уже прошли первый сезон и теперь переходим к самой сути. Особенно с учетом сцен сражений, которые есть в этом сезоне, просто невероятно видеть, как все профессионально выросли за это время», — Даллас Лю, играет Зуко в сериале «Аватар: Легенда об Аанге».

Создатели и производство

Первый сезон «Легенды об Аанге» вышел 22 февраля 2024 года. Через две недели после релиза сериал продлили на 2-й и 3-й сезоны.

Производство стартовало в сентябре 2024-го и завершилось в мае 2025-го. Сразу после этого началась работа над третьим сезоном — серии снимали друг за другом, чтобы избежать взросления главных героев в кадре.

На момент съемок первого сезона Гордону Кормье, который играет Аанга, было 12 лет — второй и третий сезоны снимали, когда ему было уже 15. Несмотря на спешку, избежать визуальной разницы создателям шоу не удалось.

«Да, Аанг реально выглядит так, как будто ему 112 лет», — шутят в комментариях под тизером второго сезона.

В продолжении у проекта сменился шоураннер — место Альберта Кима («Пантеон») заняли исполнительные продюсеры Кристин Бойлэн («Однажды в сказке», «Каратель») и Джаббар Райсани («Затерянные в космосе»). В первом сезоне Бойлэн работала над сценарием серии «Омашу», а Райсани срежиссировал этот эпизод и серию «В темноту».

В марте 2026-го Netflix поделился видео со съемок второго сезона.

Актеры

В продолжении шоу вернется весь основной каст «Аватара»: 12-летний Аватар Аанг (Гордон Кормье), девушка-маг Воды Катара (Киавентио Тарбелл), ее старший брат Сокка (Иэн Аусли), принц Зуко (Даллас Лю), дядюшка Айро (Пол Ли), принцесса Азула (Элизабет Ю), воительница Суюки (Мария Джан) и другие герои из оригинального мультсериала.

Во втором сезоне «Легенды об Аанге» в команде главных героев появится ключевой персонаж — слепая Тоф Бейфонг, владеющая магией Земли. Роль саркастичной Тоф досталась американской актрисе японского происхождения Мие Чех («Темные отражения»).

Помимо этого, в касте второго сезона «Легенды об Аанге» много новых имен, знакомых поклонникам франшизы.

Какие герои появятся во втором сезоне сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Царь Куэй (Джастин Чень) — молодой Царь Земли;

Лонг Фенг (Чинь Хань) — главный советник Царя Куэя, лидер тайной полиции Дай Ли;

Джу Ди (Аманда Чжоу) — женщина-гид из Царства Земли, была приставлена к Аангу и его друзьям в Ба Синг Се;

Леди Бейфонг (Кристал Ю) — гиперопекающая мать Тоф;

Глыба (Келемете Мисипека) — маг Земли и профессиональный рестлер;

Профессор Зей (Хоа Сюаньдэ) — ученый и путешественник из Ба Синг Се, одержим идеей поиска легендарной библиотеки Ван Ши Тонга;

Генерал Санг (Лурдес Фаберес) — один из лидеров армии Царства Земли.

Джонг Джонг (Терри Чэнь) — маг Огня, дезертировал из армии лорда Озая;

Ло и Ли (Долли де Леон) — старухи-близнецы, советницы принцессы Азулы;

Урса (Лили Гао) — мать Зуко и Азулы;

Янгчен (Дичен Лакмэн) — предыдущий Аватар из народа Воздушных кочевников.

Появятся в нетфликсовском сериале и герои, которых не было в оригинальном мультсериале — например, загадочная девушка по имени Амита (Рекха Шарма).