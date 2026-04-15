Звезды Голливуда выступили против слияния Paramount и Warner Bros.

В Сети опубликовано открытое письмо представителей "Фабрики грез", протестующих против слияния Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Инициативу поддержали более тысячи специалистов индустрии.

Свои подписи под документом поставили режиссеры Дэвид Финчер, Дени Вильнев и Йоргос Лантимос, актеры Хоакин Феникс, Хавьер Бардем, Марк Руффало, Бен Стиллер и Кристен Стюарт, глубоко обеспокоенные "проявлениями поддержки слияния, которые ставят интересы небольшой группы влиятельных сторон выше общественного блага в целом".

Авторы документа уверены, что "целостность, независимость и разнообразие отрасли будут серьезно подорваны".

"Конкуренция необходима для здоровой экономики и здоровой демократии. Как и продуманное регулирование и правоприменение", - говорится в тексте письма.

Представители Paramount ознакомились с текстом и заявили, что слияние создаст "еще больше рабочих возможностей", а также "объединит взаимодополняющие сильные стороны для создания компании, которая может инициировать больше проектов, поддерживать смелые идеи, поддерживать таланты на разных этапах их карьеры и доносить истории до аудитории в поистине глобальном масштабе".

Сумма сделки, состоявшейся в феврале 2026 года, составила 111 млрд долларов. Изначально "Уорнеров" купил Netflix, позже отказавшийся от притязаний на компанию.