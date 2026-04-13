Каким будет фильм «Час пик 4»

В конце 2025 года впервые почти за 20 лет в СМИ появились новости о старте работы над продолжением франшизы «Час пик». Ожидается, что к съемкам в комедийном боевике вернутся Джеки Чан и Крис Такер, а режиссером фильма станет Бретт Ратнер. «Лента.ру» разбирается, когда фильм может выйти на экраны и что о нем известно на данный момент, а также вспоминает сюжет прошлых частей серии.

© Lenta.ru

Главное о фильме

Оригинальное название: Rush Hour 4.

Rush Hour 4. Страна: США.

США. Жанр: боевик, комедия, криминал.

боевик, комедия, криминал. Режиссер: Бретт Ратнер.

Бретт Ратнер. Сценарий: Росс ЛаМанна.

Росс ЛаМанна. Продюсер: Артур М. Саркиссян.

Артур М. Саркиссян. В главных ролях: Джеки Чан и Крис Такер.

«Час пик» (Rush Hour) — это франшиза комедийных боевиков, бадди-муви. В центре сюжета — двое непохожих напарников: рассудительный гонконгский инспектор Янь Наин Ли (Джеки Чан) и болтливый, энергичный лос‑анджелесский детектив Джеймс Картер (Крис Такер).

Своей популярностью фильмы «Час пик» обязаны химии между актерами, мастерски поставленным боевым сценам Джеки Чана и комедийному таланту Криса Такера. А еще в каждой части есть узнаваемые городские локации в разных странах мира, зрелищные трюки, погони, перестрелки и поединки.

Дата выхода

Первый фильм серии «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером в главных ролях вышел на экраны в 1998 году. Вторая часть получила релиз в 2001-м, а третья — в 2007-м. С тех пор создатели задумывались над продолжением, но все никак не могли запустить его в производство — в том числе из-за того, что постановщика Бретта Ратнера в 2017 году обвинили в сексуальных домогательствах. Иск в итоге был урегулирован, но «Час пик 4» так и не вышел.

Наконец, в ноябре 2025 года издание Deadline со ссылкой на источники сообщило, что кинокомпания Paramount возьмется за возрождение франшизы — на этом, по данным СМИ, настоял президент США Дональд Трамп.

Дата выхода картины до сих пор неизвестна, однако в феврале 2026 года TMZ выпустило новость о том, что с наступлением весны стартует подготовительный этап к съемкам. По данным издания, съемки фильма «Час пик 4» должны начаться осенью.

Точная дата выхода фильма «Час пик 4» пока не объявлена. Если следовать стандартному графику кинопроизводства, от начала съемок до премьеры обычно проходит около 9 месяцев, значит, новую часть боевика могут выпустить летом-осенью 2027 года.

Трейлера к картине тоже пока нет. Неизвестно и то, на каких площадках выйдет «Час пик 4» после кинотеатральной премьеры.

Сюжет

О сюжете четвертой части «Часа пик» пока мало данных. Известно, что в продолжении агенты Джеймс Картер (Крис Такер) и Янь Наин Ли (Джеки Чан) будут сражаться с браконьерами и отправятся в кругосветное путешествие, чтобы раскрыть их преступления. Как ожидается, съемки фильма пройдут в нескольких регионах мира, включая Африку, Китай и Ближний Восток.

Что было в предыдущих фильмах

«Час пик» (1998)

Гонконг, 1997 год, 30 июня — последний день британского правления в Гонконге. На следующие сутки колонию должны передать Китайской Народной Республике. Детектив‑инспектор Ли из полиции Гонконга проводит рейд на пристани: он пытается арестовать анонимного криминального босса Джантао. Ли удается вернуть награбленное преступником, но сам Джантао ускользает — инспектор ловит лишь его правую руку, Сэнга (Кен Люн), который тоже сбегает.

Вскоре китайский консул Солон Хан (Ма Ци) по работе переезжает в Лос‑Анджелес. Там Сэнг похищает его маленькую дочь Су Янг (Джулия Сю). Хан просит помощи у Ли. Но ФБР опасается международного скандала из‑за участия иностранца и «сплавляет» Ли в полицию Лос‑Анджелеса.

В напарники Ли назначают детектива Джеймса Картера — его отправляют нянчиться с гостем в наказание за неудачную операцию. Поначалу герои конфликтуют, но затем объединяются, чтобы раскрыть дело.

Сборы первой части «Часа пик» превысили бюджет в 7 раз. В 1999-м фильм получил премию телеканала MTV за лучший экранный дуэт.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился фильм?

Вместе Ли и Картер выходят на похитителей, которые требуют за Су Янг выкуп. Напарники устанавливают причастность Джантао, но случайно срывают передачу выкупа, и их отстраняют от дела. Инспектора Ли вообще грозятся отправить домой в Гонконг. Но Ли и Картер продолжают расследование и выясняют, что за образом Джантао стоит британский командующий Томас Гриффин (Том Уилкинсон).

Он назначает передачу денег на открытии выставки китайского искусства в Los Angeles Convention Center — агенты проникают туда под видом гостей. В финале напарникам удается спасти девочку и вернуть ее отцу, а Гриффина и Сэнга ликвидируют.

«Час пик 2» (2001)

Если в начале первой части инспектор Ли был в гостях у детектива Картера и тот показывал своему гонконгскому коллеге достопримечательности Лос-Анджелеса, то второй фильм стартует с того, что Ли проводит Картеру экскурсию по Гонконгу. Но их прогулку прерывает новость о взрыве в американском посольстве. Ли назначают вести расследование, и Картер решает ему помочь.

Вместе напарники выходят на криминального авторитета Рикки Тана (Джон Лоун) и его помощницу — опасную преступницу Ю Ли (Чжан Цзыи). Вскоре в здании полиции происходит теракт, и агенты независимо друг от друга выходят на яхту Рикки Тана. Там Ю Ли стреляет в Тана, и тот падает в воду. Картер тем временем замечает на яхте миллиардера Стивена Рейна (Алан Кинг) и начинает подозревать его в причастности к преступлениям.

В итоге Ли отстраняют от дела, но напарники летят в США и продолжают расследование.

Второй фильм франшизы собрал в прокате $347 млн — это превзошло результат первой части более чем на $100 млн.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился фильм?

За океаном Ли и Картер знакомятся с агентом Секретной службы Изабеллой Молиной (Роселин Санчес) и узнают от нее, что суть заговора заключается в фальшивых деньгах: преступники завладели клише и печатают банкноты, которые почти невозможно отличить от настоящих.

Напарники снова настигают Ю Ли, но попадают в ловушку: их связывают и бросают в машину с фальшивыми деньгами, спрятанными в статуях. Герои сбегают и оказываются в Лас‑Вегасе.

Все следы ведут в казино «Красный дракон», которым управляет миллиардер Стивен Рейн. Картер должен отвлечь охрану, а Ли найти клише. В итоге Ли сталкивается с Ю Ли и побеждает ее. В финале она ценой собственной жизни подрывает в здании бомбу, но Ли и Картер спасаются, выпрыгнув в окно.

«Час пик 3» (2007)

После финала «Часа пик 2» проходит несколько лет. Джеймса Картера понизили до регулировщика движения в Лос-Анджелесе, а Ли служит телохранителем китайского посла Хана.

Во время выступления Хана на на саммите Всемирного криминального суда в него стреляет снайпер. Ли преследует стрелка и узнает в нем своего крестного брата Кендзи (Хироюки Санада). В итоге Хан выживает, а его дочь Су Янг (Чжан Цзинчу) требует от Ли и Картера найти заказчика покушения. Заодно выясняется, что Хан отправлял Су Янг конверт с информацией о триадах (гонконгских преступных синдикатах) — он спрятан в школе боевых искусств, где она работает.

Ли и Картер отправляются в школу, но узнают, что конверт похищен. Вернувшись в больницу, они отбивают нападение на Хана и Су Янг. Затем напарники допрашивают одного из преступников и выясняют: триады хотят ликвидировать не только Хана с дочерью, но и их самих. Для безопасности Су Янг герои везут ее во французское посольство к послу Рейнарду (Макс фон Сюдов).

Но лимузин, в котором находятся Рейнард и Су Янг, подрывают, а напарники после этого уезжают в Париж. Там они ищут логово триад и знакомятся с местным таксистом Жоржем (Иван Атталь). Картер встречает девушку по имени Женевьева (Ноэми Ленуар), а Ли узнает от Рейнарда, что Хан получил информацию о триадах от человека, знающего всех их главарей. Этим человеком оказывается Женевьева.

Третья часть «Часа пик» провалилась в прокате: при бюджете около $140 млн он собрал только $258 млн.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился фильм?

Ли и Картер спасают Женевьеву от убийц и прячутся в доме Жоржа. Там обнаруживается шокирующий факт: никакого списка главарей триад нет, Женевьева и есть список — имена тринадцати лидеров ОПГ вытатуированы на ее голове.

Герои приводят ее к Рейнарду, и тот сообщает, что работает на триады. Кендзи звонит Ли и требует обменять Женевьеву на Су Янг. Обмен происходит в кафе внутри Эйфелевой башни. Там Кендзи вызывает Ли на дуэль, в ходе боя они падают с башни, и Кендзи погибает. Тем временем Картер спасает Су Янг.

Жорж расправляется с Рейнардом, спасая Женевьеву. Прибывает парижская полиция, и местный комиссар пытается присвоить заслуги героев, но Ли и Картер дают ему отпор.

Актерский состав

Франшиза «Час пик» — это бадди-муви, то есть все обаяние проекта строится на взаимодействии двух напарников. Соответственно, в главных ролях здесь всегда Крис Такер («Пятый элемент», «Мой парень — псих») и Джеки Чан («Доспехи Бога», «Полицейская история»). Четвертая часть не станет исключением.

Кроме них постоянным участником франшизы можно назвать Ма Ци, который играет посла Хана. Однако никакой информации о том, что он может принять участие в четвертой части «Часа пик», в Сети нет. О других актерах, задействованных в грядущем фильме, тоже ничего неизвестно.

Производство

Почти за 20 лет, которые прошли с момента премьеры последнего на данный момент фильма серии «Час пик», создатели даже не запускали продолжение в производство. Роль сыграло и то, что третья часть не окупилась в прокате, но главной трудностью стал судебный иск в адрес режиссера Бретта Ратнера: сразу шесть женщин обвинили постановщика франшизы в домогательствах. Несмотря на то что он отрицал все претензии и уголовное дело возбуждено не было, карьера Ратнера фактически остановилась: крупные студии, включая Warner Bros., New Line, Paramount и Sony, отказались от сотрудничества с ним. Только в 2026 году вышла первая почти за 10 лет картина Ратнера — документальный фильм «Мелания» о жене президента США Дональда Трампа.

Некоторые СМИ сообщают, что решающую роль в возвращении Бретта Ратнера в кино сыграл именно американский лидер.

По данным журналистов, Трамп лично обратился к главе Paramount Дэвиду Эллисону с просьбой запустить «Час пик 4» в производство.

Сценарий для очередного сиквела, как ожидается, напишет автор предыдущих трех частей Росс ЛаМанна, а продюсировать фильм будет Артур М. Саркиссян — американский продюсер армянского происхождения, который работал над всеми тремя фильмами франшизы. Отвечать за производство будут кинокомпании New Line Cinema (подразделение Warner Bros. Entertainment) и Eagle Pictures.

Джеки Чан и Крис Такер пока официально не анонсировали свое возвращение, но их имена значатся в списках актеров на «Кинопоиске» и IMDb. Интересно, что за несколько месяцев до того, как в Сети появились новости о возрождении «Часа пик», Джеки Чан в интервью ScreenRant заверял, что по-прежнему заинтересован в съемках продолжения.

«Поторопитесь! Иначе нам с Крисом Такером будет по 100 лет. Мы будем стариками, которые снимаются в "Часе пик"», — сказал он.

Джеки Чану в 2026 году исполняется 72 года, а Крису Такеру — 55 лет.