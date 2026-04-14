На спецпоказе 48-го ММКФ представят новый фильм Александра Сокурова

В программе Специальных показов 48-го Московского международного кинофестиваля состоится российская премьера нового фильма Александра Сокурова "Записная книжка режиссера".

Напомним, мировая премьера картины состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале. "Записная книжка режиссера" - пятичасовая работа, представляющая собой хронику жизни, созданную по дневникам Сокурова.

Показ в Москве пройдет 19 апреля в 12:00 в зале № 2 "Каро 11 Октябрь". Фильм лично представит режиссер Александр Сокуров. В преддверии российской премьеры он прокомментировал свой фильм: "Это не публицистика и не политика. Это попытка художественного осмысления времени, гуманитарная работа по сбору камней, которые разбросали наши предшественники. Это передача лирическими и драматическими средствами ощущения времени, в котором жил я и жили мои соотечественники - я имею в виду советских людей, - и тех общих тревог, которые мы испытывали тогда. И это не только о том, как жил небольшой город Ленинград, но и о том, что происходило вокруг Ленинграда и во всем мире. Это фильм о рабочих людях, о заводах, о крестьянах, о культуре, о науке, о технологии, о технике - о том, из чего складывалась жизнь этого маленького, но на самом деле великого города. В фильме много музыки и очень много исторических документов о событиях в мире и в городе. Даже для иностранного зрителя там найдется много фактов об их собственной жизни - о том, что они давно забыли или, может быть, на что никогда не обращали внимание".