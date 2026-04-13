«Вот это драма!» показала лучший старт в России для студии A24

Кинокомпания «Вольга» похвасталась успехами фильма «Вот это драма!» в России. За первые выходные лента с Робертом Паттинсоном и Зендеей собрала в стране около 160 млн рублей — это абсолютный рекорд для студии A24, выпустившей картину. За первый уикенд ленту посмотрели около 260 тысяч человек.

Таким образом, по запуску «Вот это драма!» обошла «Материалистку» и «Горничную» с Сидни Суини. Последняя запустилась со 136 млн рублей и собрала в итоге 1,39 млрд рублей, оставаясь самым кассовым зарубежным фильмом в России в 2026 году.

«Вот это драма!» рассказывает о молодой влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой.