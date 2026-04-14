Донецк становится центром нейрокинематографа

Донецкая Народная Республика становится центром нейрокинематографа. Представители этого направления из Китая предложили провести здесь совместный фестиваль. Он запланирован на сентябрь. Подготовка уже идет. Основными площадками будут Донецк, Москва и один из городов Поднебесной.

"Нейромост" - так будет называться наш фестиваль, - рассказал один из его организаторов Андрей Килин. - Это действительно мостик между двумя странами. У нас уже есть платформа, на которую можно выкладывать фильмы. Рабочее зеркало ее запускается и в Китае. Так китайский зритель увидит наши работы, а мы - китайские. А победителей пригласят для участия в фестивале".

По словам Андрея, такое мероприятие особенно важно для Донецка. Фестиваль даст возможность талантам из ДНР попасть на китайский рынок. "Наши нейроделы смогут подружиться с китайскими коллегами. А через два-три года участники "Нейромоста" будут не только конкурировать с профессиональными киностудиями, но и выигрывать в этой конкуренции", - уверен Андрей.

Все началось с того, что нейрофильм из ДНР "Волшебный будильник Деда Мороза", созданный, по сути, одним человеком с ноутбуком, победил на крупном кинофестивале научной фантастики "Лед и снег" в Харбине.

"Это первый случай, когда на международном фестивале фильмов, снятых по традиционной технологии, Гран-при взял нейрофильм", - говорит Андрей Килин.

Собственно, он и есть создатель "Волшебного будильника". Андрей предпочитает называть себя не продюсером или режиссером, а нейрографом - представителем новой профессии, зарождающейся в киноиндустрии. Хотя опыт в традиционном кино у Андрея немаленький.

"Кинопроизводством, - рассказал он "РГ", - я занимаюсь с 2000 года. Были награды на фестивалях в Москве и Лондоне. Потом я увлекся нейросетями и попытался использовать их в киноиндустрии. Мы сняли половину фильма, а потом у продюсера закончились деньги. Оставшуюся половину я доделывал с помощью ИИ. Но тогда технологии не были настолько развиты, как сейчас".

У "Волшебного будильника" тоже невероятная история. В 2012 году Андрей решил снять "по-киношному", со спецэффектами, спектакль для детских утренников. Получился прекрасный фильм для малышей. А пару лет назад пришла идея переделать фильм с помощью ИИ. Работу продюсировал его друг Андрей Крамар. Новую 45-минутную сказку показывали ребятам в ДК, домах творчества, библиотеках. Прошло более 300 показов. И где-то на просторах интернета трейлер сказки увидели организаторы китайского фестиваля. Андрея попросили прислать фильм и сделать к нему титры. Сначала он решил, что это чья-то шутка. Но отправил свою работу, снабдив ее субтитрами, - иероглифами из гугл-переводчика. Оказалось, субтитры были шанхайского диалекта, а его плохо понимали жюри и зрители. Но приглашение все же пришло!

И самым фантастическим событием на кинофестивале фантастики стала победа случайно оказавшейся там русской киносказки, созданной при помощи ИИ. Китайцы были в восторге от нее. Особенно дети. Возможно, всем просто надоели всякие зомби, роботы и киборги. И на их фоне выгодно выделялась наша добрая новогодняя сказка с зайчиками, снегурочками, елочками, Бабой-ягой, домовым и другими сказочными персонажами. Андрею вручили грамоты от Компартии Китая, правительства и центра космонавтики, а продюсерская компания из Пекина предложила сотрудничество.

По словам Андрея, грядущий фестиваль нейрофильмов серьезно повлияет на всю мировую киноиндустрию.

- Я уверен, - говорит он, - что скоро с помощью искусственного интеллекта будет производиться 99 процентов фильмов и телепередач. Это гораздо быстрее, выгоднее и зрелищнее. Например, "Волшебный будильник Деда Мороза" я сделал за три месяца. А производство обычного фильма с нуля длится год. При этом задействуется огромное количество людей, финансов, техники.

- Вы понимаете, - задаю я каверзный вопрос, - что хороните Голливуд, Болливуд и прочие "вуды", а ваш "Волшебный будильник" уже вовсю звонит по ним?

- Голливуд в том виде, в котором он существует сейчас, растворится года через три, - выносит приговор донецкий нейрограф. - Сколько было сетований о том, что талантливую молодежь в кинобизнесе не продвигают и не финансируют! А теперь благодаря ИИ-технологиям молодые авторы смогут реализовывать свои проекты. Начнут появляться новые яркие звезды, и их раскрутят продюсеры. ИИ - это шикарный трамплин для творцов. И скоро все мы скажем "бай-бай" Голливуду.

Что ж, поживем - посмотрим.