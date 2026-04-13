В США начались съемки второго сезона «Мистера и миссис Смит»

13 апреля стартовали съёмки второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит». Съёмки шоу уже идут в Лос-Анджелесе и продлятся несколько месяцев — главные роли в продолжении сыграют Марк Эйдельштейн («Анора») и Талия Райдер («Джойка»). Изначально героиню должна была исполнить Софи Тэтчер («Шершни»).

Второй сезон шоу вновь расскажет историю о двух шпионах, которым приходится выдавать себя за пару во время опасной миссии. Ситуацию осложняет то, что во время выполнения задания они действительно начинают испытывать симпатию друг к другу. У продолжения пока нет даты выхода.

Первый сезон сериала «Мистер и миссис Смит» вышел в феврале 2024 года и стал большим хитом для компании Amazon. Главные роли в проекте сыграли Дональд Гловер («Сообщество») и Майя Эрскин («Конь БоДжек»).