Представлены первые кадры сериала «Заложник»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил свой новый оригинальный проект — сериал «Заложник». Съёмки шоу завершились совсем недавно, у него пока нет даты выхода.

Сериал расскажет историю успешного финансового аналитика Максима, чья сестра Нина пропадает на Ближнем Востоке и оказывается в плену. Макс вынужден отправиться в Сирию, где его похищают повстанцы. Чтобы спастись, он заключает сделку с лидером террористической группы Саидом. Макс начинает зарабатывать для него миллионы, но постепенно все больше запутывается в местных реалиях.

Главные роли в «Заложнике» сыграли Максим Матвеев («Триггер») и Дарья Авратинская («Молодёжка»). Сценаристом выступили Андрей Цибульский («Триггер») и Сергей Попов («ГДР»). Производством драмы занималась кинокомпания «Лунапарк» при участии «Плюс Студии» во главе с автором идеи и креативным продюсером Александрой Ремизовой — ранее они работали над «Нулевым пациентом» и «Играми».