Вышел большой трейлер фильма «Кремлевский волшебник»

Кинокомпания Vertical представила дебютный трейлер фильма «Кремлёвский волшебник». Лента про Владимира Путина выйдет в мировой прокат 15 мая.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

«Кремлёвский волшебник» — экранизация одноимённой книги Джулиано да Эмполи. Картина расскажет историю вымышленного политтехнолога Вадима Баранова, который в 1990-х становится советником будущего президента России.

Главные роли в проекте исполнили Джуд Лоу («Шерлок Холмс»), Пол Дано («Бэтмен»), Алисия Викандер («Агенты А.Н.К.Л.») и Джеффри Райт («Бэтмен»). Режиссёром выступил Оливье Ассайас («Карлос»).