Затонувший в песках: рецензия на фильм «Космос засыпает»

"Оставайся, мальчик, с нами - будешь нашим королем", - эти строки не выходят из головы во время просмотра "Космос засыпает" Антона Мамыкина. Картина затрагивает довольно избитую проблематику: связь с малой родиной, ответственность перед семьей, противостояние долга и амбиций, дома и заграницы. Несмотря на все связанные с этим моральные дилеммы и испытания, поступаясь своими мечтами, главный герой, в отличие от персонажа из советского мультфильма, действительно становится королем. Но не морским, а песчаных дюн. Королевства бесплодного во всех отношениях. Другое дело, что этот самоотверженный поступок не вызывает никакого глубокого потрясения или катарсиса - ни у зрителя, ни у самого мальчика.

Главный герой Паша (Марк Эйдельштейн), одаренный в области инженерии студент питерского университета, вынужден сделать сложный выбор между домом, семьей и воплощением своей космической во всех отношениях мечты. Герой получает грант и возможность уехать за границу, чтобы заниматься ракетостроением и развитием космической отрасли. Но как только эта возможность открывается, приходит известие из дальнего дома о смерти его отца (Тихон Котрелев), на котором держались и быт, и финансы, и семейная гармония. Теперь Паша вынужден вернуться домой, в далекое село Шойна, чтобы заменить кормильца семейства, стать опорой для отчаявшейся матери (Дарья Екамасова) и младшего брата (Никита Конкин).

Село Шойна в Заполярном районе Ненецкого автономного округа России - основная локация фильма, место, откуда родом герой и куда его пытается вернуть судьба. Виды этой местности по-настоящему завораживают - это, пожалуй, единственный козырь Мамыкина. Однако очарование этими местами далее сменяется тревогой.

Нестабильные природные условия здесь не просто создают трудности с передвижением (например, в фильме есть сцена, где герой вынужден из-за погоды две недели ждать вылета из промежуточного пункта), но и несут реальную угрозу жизни. Человек может буквально утонуть в песке - и это не метафора, а особенность местной географии. Такая экзотичность - соломка режиссера, которую он, скорее всего, не нарочно сумел подстелить для своей слабой работы.

Изначальное отношение Паши к дому и семье можно проследить уже в первых эпизодах: на этапе письма матери сыну. Она с теплотой и неоправданным оптимизмом рассказывает о том, как они сводят концы с концами: сколько морошки собрали, сколько продали норвежцам, сколько домов отец очистил от песка… Паше это все не просто безразлично - он демонстрирует едва скрываемое пренебрежение.

Показательно то, как он распоряжается мамиными гостинцами: рыбу не любит - отдает соседке; недовольные вздохи, с которыми открывает очередную банку варенья из морошки; без капли трепета или сожаления дарит мамину картину (она ему еще аукнется). В сущности, герою нет никакого дела до того, как живет его семья. Любое напоминание о доме его отягощает. Даже письмо о смерти отца он не планировал открывать, если бы не напоминание соседа. Связи с домом нет. Герой не видит романтики в деревенском быту, бедности и лишениях, в отличие от его матери.

Но в конце картины любовь героя к своей малой родине, которая, по идее, должна появиться, едва ощутима. Все последующие трагические события и испытания делают это место обузой и будто еще больше отдаляют героя. Помимо обстоятельств, Пашу пытается удержать песчаная сирена Яна (Софья Воронцова). Она отчаянно пытается заманить его в свои сети: то загадочным поведением (кстати, не особо умело отыгранным), то достаточно жестокими для такого нежного создания пакостями (украденное письмо с приглашением). Великой любви или привязанности эта дама герою тоже не приносит.

Неужели в этом и есть честность этой ленты? Насильно мил не будешь. Человек вправе не любить место, где родился. Он имеет право на счастье и успех вдали от дома.

Хотя по развитию событий видно, что режиссер хотел показать обратное: привить герою любовь к дому. Например, через беззаботные и вроде бы счастливые моменты с братом Илюшей и почтальоншей Яной. Герой инициативен, не думает сдаваться: пытается вернуть к жизни мать, борется со "злодеями" за трактор, изобретает новые механизмы с братом. Казалось бы, герой уже полюбил свои песчаные дюны и даже надежда о космосе еще теплится. Но, несмотря на это, лицо Эйдельштейна остается невозмутимым и чересчур собранным. Каким-то пустым. Возможно, оно должно было казаться блаженным... Кажется, что герою на самом деле и долг уже не важен, и собственная судьба безразлична. Абсолютное смирение, но не любовь.

"Песок все заметает", - говорит один из "злодеев" фильма (Артур Каспранов). Но уж очень наивный сценарий и слабые актерские работы - нет. Природа Заполярья не сумела это перекрыть. Примитивные соседи-стервятники, юродивый дедушка-спаситель (Сергей Занин) - все это настолько предсказуемые и банальные конструкции, что вымученная мораль просто раздражает. Понятно, что автор заходит на территорию фэнтези и магического реализма, пытаясь так обосновать наивность некоторых поворотов, превратить историю в притчу или сказку. Но баланса с заявленной драмой не сложилось. Так режиссер, видимо, хотел и в повестку попасть, и зрителю угодить, идя протоптанными дорогами.

В общем, космос заснул, но обещал проснуться. Как и интерес к этому фильму.