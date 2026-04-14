Депутаты решили помочь мультикам

Качественные отечественные мультфильмы, которые формируют у детей важные для страны ценности, будут снимать за счет государства. Госдума приняла закон о финансировании производства и проката такой анимации в полном объеме. Документ прошел второе и третье чтения.

© Российская Газета

Почему решили помочь мультикам

Инициатива кабмина направлена на реализацию поручения президента РФ Владимира Путина на эту тему. Замминистра культуры Жанна Алексеева объяснила депутатам, что российские художественные фильмы для детей и юношества власти уже имеют возможность финансировать на 100 процентов. Так что логично эти нормы распространить и на мультипликацию, которую сейчас власти могут поддерживать только на 70 процентов. По ее словам, такое разделение создает неравные условия финансовой поддержки произведений, ориентированных на одну и ту же аудиторию - детско-юношескую.

"Они выполняют одну и ту же функцию - воспитание подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных и культурных ценностей", - обратила внимание Алексеева.

Кстати, как уточнила замминистра, производство мультиков более затратно. Согласно пояснительной записке, российские анимационные студии крайне ограничены в возможностях привлечения внебюджетных средств на производство и прокат плодов своего творчества.

Как объяснила председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, Минкультуры будет принимать решение о том, чтобы "стопроцентно поддержать лучшие анимационные работы для детей и юношества". По ее оценке, это важно, потому что мультики влияют на формирование ценностей, "рассказывают детям, что такое хорошо и что такое плохо, формируют интерес к образованию, науке".

Зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев напомнил в комментарии "РГ", что сейчас мультипликаторы поставлены в сложные условия ограниченного проката, отсутствия доступа к зарубежным фестивалям и конкурсам, которые могли бы открыть российских режиссеров и художников для мировой аудитории.

"Создание анимации - сложный и рискованный с производственной точки зрения процесс, - отметил он. - Нужно создать комфортные условия для творчества, которое будет нести в себе культурный код, выражать национальные ценности и отвечать высоким эстетическим требованиям в духе русской школы изобразительного искусства. Только тогда возможно возрождение этого жанра в гигантских масштабах индустрии, как было в 1950-1980-е годы, когда наша мультипликация была эталоном формы и содержания".

"Изменения в законе позволят сохранить достигнутый за последние несколько лет количественный и качественный уровень отечественной анимации, - считает член Комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Чижов. - Производство анимационных фильмов для детей и юношества требует существенных финансовых затрат, при этом возможности привлечения студиями внебюджетных средств в существующих экономических условиях являются крайне ограниченными. Кинопроизводство в целом - высокорисковый вид экономической деятельности, финансовый результат которой спрогнозировать невозможно".

Как будут определять приоритеты для кино

Парламентарий, кроме того, обратил внимание на еще одно положение, которое есть в законопроекте. А именно - Минкультуры предоставляется право определять приоритетные темы для финансирования фильмов.

"Госдумой в ноябре утвержден федеральный бюджет на 2026 год, в рамках которого предусмотрено увеличение господдержки кинопроизводства. Согласно документу, субсидии на кинематограф в следующем году вырастут до 4,312 млрд рублей по сравнению с 4,192 млрд в 2025 году", - напомнил Чижов.

Зампред того же комитета Каплан Панеш напомнил, что кино - "это не просто развлечение, это мощнейший инструмент воспитания и формирования мировоззрения, особенно когда речь идет о детях и молодежи". Парламентарий отметил, что долгие годы государственные средства на кинопроизводство распределялись без четкой привязки к содержательным приоритетам.

"В итоге мы могли финансировать проекты, которые не решали важных воспитательных или патриотических задач, - заявил он. - Закон меняет подход: теперь Минкультуры будет ежегодно утверждать не только объемы финансирования по категориям фильмов, но и приоритетные темы. Это значит, что деньги пойдут на то кино, которое действительно нужно стране и обществу".

"Российский кинематограф известен во всем мире, наши фильмы, особенно советские - признанная мировая классика, - напомнила в комментарии "РГ" депутат от ЕР Юлия Оглоблина. - Через художественные образы воспитываются сегодня и наши дети. Вот почему так важно грамотно расставлять тематические приоритеты".

Безусловно, считает она, России нужно историческое и патриотическое кино, фильмы, прославляющие семейные ценности.