Шекспировская развязка: почему пересняли концовку «Места встречи изменить нельзя»

Зрители знают культовый фильм «Место встречи изменить нельзя» как историю о торжестве справедливости с намеком на личное счастье Владимира Шарапова. Впрочем, первоначальный финал кинокартины мог вызвать у советской аудитории совсем иную реакцию — слезы и чувство тяжелой утраты. Изначально братья Вайнеры написали для своих героев мрачную, почти шекспировскую развязку.

В романе «Эра милосердия» и в первоначальном режиссерском сценарии судьба главной героини была трагичной. Варвара Синичкина должна была погибнуть от рук бандитов. В сцене, снятой, но не попавшей в финальный монтаж, Владимир Шарапов после разгрома банды возвращается в отдел, где видит фотографию возлюбленной, перевязанную черной траурной ленточкой. Эта потеря была призвана показать суровость послевоенных будней МУРа.

Изменение концовки стало не творческим решением режиссера Станислава Говорухина, а прямым административным приказом. Когда режиссер смонтировал финальный эпизод с гибелью Синичкиной, работу отправили на просмотр в Гостелерадио. Вердикт чиновников был однозначным: фильм выходит в воскресный прайм-тайм. Демонстрация смерти героини, по их логике, гарантированно испортила бы настроение миллионам граждан, а это совсем не то, что требуется трудящимся накануне новой рабочей недели.

Говорухину тогда пришлось в экстренном порядке искать выход из ситуации. Он отказался от траурной ноты и снял новую концовку. В финале Варя жива и здорова: она стоит у окна с малышом на руках — тем самым ребенком, с которого, по сюжету, и началась ее история с Володей. Актрису Наталью Данилову вызвали на досъемки настолько срочно, что она не успела вернуть себе прошлый образ. В то время актриса уже играла в другом проекте, поэтому в финальной сцене фильма «Место встречи изменить нельзя» у героини появилась челка, которой не было в предыдущих сериях. Кроме того, в сериал закралась еще одна шероховатость, которую подметили внимательные зрители. Режиссер, желая сделать концовку еще более выразительный, повторил финальные кадры, на которых Варвара прижимает к себе малыша.