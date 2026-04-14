У фильма «Джуманджи 3» появилось название

Sony Pictures раскрыла подзаголовок фильма «Джуманджи 3». Картина не будет просто носить цифру три в названии, а выйдет с вполне себе рабочим подзаголовком — «Джуманджи: Открытый мир».

Название явно отсылает к видеоиграм с открытым миром, и это вполне понятно, если учитывать, что «Джуманджи» это изначально и есть игра.

Оригинальный фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях: он собрал $ 262,8 млн по всему миру и стал в своё время хитом. В 2017 году выпустили ленту «Джуманджи: Зов джунглей» — картина собрала в мировом прокате $ 962,5 млн, через два года мир увидел ленту «Джуманджи: Новый уровень».

В зарубежный прокат новая часть «Джуманджи» выйдет 25 декабря.