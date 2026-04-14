Фильм «Приключения Паддингтона 4» в работе

Sony Pictures во время CinemaCon 2026 объявила, что фильм «Приключения Паддингтона 4» запустили в работу. Вероятно, он выступит продолжением третьей части.

Вместе с этим в Sony подтвердили факт начала работы над анимационным фильмом по франшизе. О чём конкретно он будет, в компании не рассказали.

События третьей части приключений британского медвежонка разворачиваются в Перу, куда попадает герой, чтобы навестить свою любимую тётю Люси. Паддингтон и семья Браунов успеют как побывать в тропических лесах Амазонки, так и добраться до горных вершин Перу.

«Приключения Паддингтона 3» стали самым кассовым фильмом серии в России.