Появились новые кадры мультфильма «Человек-паук: За пределами Вселенной»

Sony Pictures показала несколько новых кадров мультфильма «Человек-паук: За пределами Вселенной». Это третья и заключительная часть истории Майлза Моралеса и его путешествий во различным вселенным.

На кадры попал Паук-панк, Майлз с отцом и другие персонажи.

Новые кадры «За пределами Вселенной»

Премьера «Человека-паука: За пределами Вселенной» состоится 18 июня 2027 года. Проект станет большим финалом трилогии, который рассказывает о приключениях Майлза Моралеса, сталкивающегося с последствиями своих действий во множестве мультивселенных. Изначально лента должна была выйти весной 2024 года, но из-за величины проекта пришлось перенести её.