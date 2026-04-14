Зрители заявили о нехватке реалистичных героев в детском кино

Большинство россиян считают, что в детско-юношеском кино не хватает героев, близких современной аудитории. Об этом свидетельствуют результаты исследования телеканала "Дом кино", которые есть в распоряжении ТАСС.

© скриншот из фильма «Домовенок Кузя»

"В честь 20-летия <...> "Дом кино" (входит в "Цифровое телесемейство") провел исследование среди своей аудитории и выяснил, какой киноконтент находит наибольший отклик у россиян, и как зрители предпочитают его смотреть. В детско-юношеском кино участники опроса отметили нехватку реальных героев, которые были бы близки современным подросткам, и на которых хотелось бы равняться (73%)", - говорится в исследовании.

В целом аудитория демонстрирует запрос на более жизненные образы. Так, 62% опрошенных заявили, что хотели бы видеть в современном кино героев, похожих на обычных людей. Около 45% респондентов вдохновляют персонажи, проявляющие стойкость и преодолевающие трудности, еще 17% хотели бы чаще видеть на экране несовершенных героев, способных меняться и развиваться. Идеализированные образы, напротив, привлекают лишь 9% зрителей.

Участники опроса также обозначили ключевые ценности, которые, по их мнению, должны транслироваться в кино. Более 48% респондентов назвали важными любовь к стране, дружбу и справедливость. Еще 22% выделили семью, верность и заботу о близких, а 12% - самореализацию, успешность и признание.

Среди особенностей просмотра - склонность к "запойному" формату: 57% опрошенных смотрят сериалы по несколько серий подряд, а почти 23% - сразу целыми сезонами. При этом каждый четвертый респондент отметил, что телевизор дома работает постоянно как фоновый источник контента.

Другие опросы

При выборе контента зрители чаще всего ориентируются на программу передач телеканалов (30%). Еще 17% обращают внимание на подборки в социальных сетях и мессенджерах, а 9% - на рекомендации знакомых и онлайн-платформ.

Основными критериями выбора фильмов и сериалов респонденты назвали интересный сюжет (33%), участие известных актеров и режиссеров (28%), а также любимый жанр (25%). При этом для большинства зрителей кино остается прежде всего способом отдыха: 43% смотрят его, чтобы отвлечься от повседневных забот, 31% ради эмоций, 14% для совместного времяпрепровождения с близкими, и 12%, чтобы "прожить другую жизнь".