Вышел первый трейлер драмы «Любовь моя» с Хавьером Бардемом

В Сети появился тизер-трейлер драмы "Любовь моя" (El Ser Querido, 18+) испанского режиссера, номинанта на премию "Оскар" (за короткометражный фильм "Мать", 2017) Родриго Сорогейна ("Хищники", "Инцидент").

Главные роли исполнили Хавьер Бардем ("Старикам тут не место", "Бьютифул") и Виктория Луэнго, которая уже работала с Сорогейном в "Инциденте".

"Это история о предательстве, об отказе, о любви, о людях, которые не могут смотреть друг другу в глаза", - единственные слова из ролика, которые как-то могут охарактеризовать сюжет картины.

Логлайн или аннотация к фильму отсутствует: известно лишь, что в центре история взаимоотношений отца и дочери, вместе работающих над историческим фильмом. Тревожное настроение картины передают напряженные лица актеров, пустынные пейзажи и драматичная музыка.

Невольно вспоминается лауреат премии "Оскар" и обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля "Сентиментальная ценность" (2025), также повествующий о непростых отношениях отца-режиссера и дочери-актрисы.

К слову, "Любовь моя" также участвует в основном конкурсе Канн, который стартует уже 12 мая.

В отечественный прокат картину выпустят компании "Веста" и "A-ONE". Дата станет известна позже.