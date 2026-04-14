В Сети появился трейлер драмы «Где ты?» с «русским Серканом Болатом»

В Сети появился тизер-трейлер драмы "Где ты?" режиссера Вероники Коржевской, главную роль в которой исполнил Никита Волков - "русский Серкан Болат", известный зрителям по адаптации турецкого хита "Постучись в мою дверь в Москве", а также по фильмам "Крецул", "Сестры", "Черновик" и сериалу "Трудные подростки".

Ранее фильм получил приз "за лучший игровой дебют" на фестивале "Амурская осень" в Благовещенске.

По сюжету загадочное похищение ребенка разрушает жизнь главных героев. Врач-анестезиолог Максим и его жена Анна совершенно по-разному реагируют на исчезновение трехмесячного сына. В то время как Анна пытается отпустить боль и начать все заново, Максим никак не может смириться с потерей. Он продолжает надеяться и ждать.

Роли в фильме исполнили Анна Богомолова, Валери Зоидова, Юрий Чурсин, Роман Курцын, Александр Клюквин, Елена Валюшкина, Карина Кросс, Сергей Епишев, Олеся Железняк, Елена Цыплакова и другие.

"Мы стремились сделать душевную, искреннюю историю о семье и о том, что мир в неразрешимом конфликте возможен. "Где ты?" - это вопрос к нам, создателям картины и каждому зрителю: где ты, человек? Где твое внимание? Куда ты идешь? Кого ты любишь? Я хочу верить, что наш фильм утвердит в его зрителях веру, надежду, любовь", - рассказывает Коржевская, для которой эта работа стала полнометражным дебютом.

Картина выйдет в прокат 25 июня.