Почему кинематографисты «ушли в сказки»

Сегодня показать в кино реалистичного героя сложно, так как есть много запретных тем и вещей, которые просто не пропустят в прокат. Об этом НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

62% россиян хотели бы видеть в современном кино реалистичных и близких обычному человеку героев, следует из опроса телеканала «Дом кино». Так, 45% зрителей вдохновляют реалистичные персонажи, которые проявляют стойкость в сложных жизненных ситуациях, а около 17% зрителей хотели бы видеть в кино больше несовершенных героев, но готовых меняться. Баженов отметил, что тяжело показать какого-то очень реалистичного героя на государственные деньги.

«Если мы говорим про фильмы, которые спонсируются «Фондом кино», то про какой-то реализм говорить тяжело, так как у нас есть много вещей и тем, которые показывать нельзя. Если мы говорим про фильмы онлайн-кинотеатров, то там, конечно, можно снять персонажа, близкого к реальности, но они остались все те же: либо какой-то полицейский борется с полицейским, либо бандит дерется с другими бандитами. Тренд на таких персонажей все еще остался. Все еще есть огромный запрос на справедливость, почему как раз фильмы Балабанова, особенно дилогия «Брат», так любимы народом. Но в нынешних реалиях тяжело оформить это в какой-то образ, который не нарушал бы привычных рамок. Есть какие-то образы, сформированные старым нарративом восхваления героев. Там относительно можно показывать двойственных персонажей», - уточнил он.

При этом Баженов напомнил, что даже кино, снятое на частные деньги, находится под прицелом и его не всегда могут пропустить в прокат с какими-то слишком реалистичными историями.

«Из-за того, что нет финансирования, очень тяжело. Даже сейчас есть запреты с тем же фильмом «Айта», например. Это были частные деньги, но даже на них упал перст Роскомнадзора и Минкульта с призывами запретить. Вне этих рамок с господдержкой тем более не снять такого кино, так как сейчас не надо затрагивать некоторые больные для общества темы. Поэтому все такие персонажи ушли в сказки», – подытожил он.

Напомним, что в конце сентября 2023 года Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» Степана Бурнашева якобы из-за негативной реакции зрителей в соцсетях. Тогда ведомство усмотрело в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». В 2022 году картина получила приз за лучшую режиссуру на Открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в Москве. Сюжет строится вокруг гибели школьницы Айты после вечеринки. В кармане у девушки находят записку с именем «Афоня», после чего жители деревни обвиняют в ее смерти русского полицейского Афанасия, который неоднократно подвозил ее, и хотят устроить самосуд.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что если американское кино за годы подарило зрителям несколько типов героя, то российский кинематограф так и не представил более ярких персонажей, чем Саша Белый из «Бригады» и Данила Багров из «Брата».