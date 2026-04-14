«Варенье из бабочек» Кантемира Балагова покажут в Каннах

Фильм «Варенье из бабочек» российского режиссёра Кантемира Балагова вошёл в категорию «Двухнедельник режиссёров» Каннского фестиваля. Англоязычную картину официально представят во время церемонии вместе со множеством работ других постановщиков.

Будущая лента расскажет историю подростка из общины Нью-Джерси, который мечтает стать рестлером. Вместо этого он вынужден работать в закусочной, которая принадлежит его семье. Однажды его отец принимает неоднозначное решение, что приводит к конфликту внутри семейства.

Главную роль в ленте сыграл Барри Кеоган («Солтбёрн»). Показ «Варенья из бабочек» состоится в один из дней с 13 по 23 мая, когда и пройдёт Каннский фестиваль — 2026.