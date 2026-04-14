Вышел тизер фэнтези «Руслан и Людмила» по поэме Пушкина

Кинокомпания «Марс Медиа» представила дебютный тизер фильма «Руслан и Людмила». Фэнтези-блокбастер по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина выйдет в кинотеатрах России 4 марта 2027 года.

Фильм расскажет, как простой парень Руслан влюбляется в княжну Людмилу, которую внезапно похищает Черномор. На вызволение девушки отправляются сам Руслан, а также Рагдай, Фарлаф и Ратмир, которые также хотят попросить руки девушки.

Главные роли в ленте сыграли Рузиль Минекаев («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»). Режиссёром ленты выступил Егор Чичканов, постановщик «Ёлок 11».