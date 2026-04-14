Сериал «Игра престолов»: краткое содержание

Мир сериала «Игра престолов», основанного на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени», рассказывает о сражении Семи королевств вымышленного континента Вестероса за власть, то есть за обладание Железным троном. «Лента.ру» кратко пересказывает сюжет всех сезонов, раскрывает судьбы главных героев и объясняет причины основных конфликтов.

Главное о сериале

Оригинальное название: Game of Thrones.

Game of Thrones. Страна: США.

США. Жанр: фэнтези, боевик, драма.

фэнтези, боевик, драма. Годы выхода: 17 апреля 2011 года — 19 мая 2019 года.

17 апреля 2011 года — 19 мая 2019 года. Сезоны: 8 сезонов, 73 эпизода.

8 сезонов, 73 эпизода. Создатели: Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уйасс.

Дэвид Бениофф, Дэниел Бретт Уйасс. Сценарий: Джордж Р. Р. Мартин, Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайс, Брайан Когман и другие.

Джордж Р. Р. Мартин, Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайс, Брайан Когман и другие. В ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау и другие.

Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Вальдау и другие. Телеканал: HBO.

HBO. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 9.0 и 9.2.

«Игра престолов» — американский фэнтезийный сериал по циклу романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени», одно из главных явлений поп-культуры 2010‑х. В центре сюжета шоу — борьба знатных домов за власть и выживание на выдуманном континенте Вестерос.

Шоу полюбилось зрителям благодаря масштабности, динамичному и непредсказуемому сюжету, а главное — глубоким и многогранным персонажам. В «Игре престолов» нет классических «хороших» и «плохих», и даже благородные герои могут уйти из жизни внезапно и в любой момент. А неожиданные повороты порой полностью меняют баланс сил в мире сериала.

Мир «Игры престолов»: где находится

География

Вестерос, где разворачивается действие сюжета «Игры престолов», находится в западной части мира и отделен от восточного континента Эссоса Узким морем.

По форме Вестерос напоминает Британские острова, но по размеру близок скорее к Южной Америке.

Климат

Климат в Вестеросе необычный: лето и зима здесь могут длиться годами и сменяют друг друга непредсказуемым образом. При этом из-за большой протяженности с севера на юг на континенте представлены все климатические зоны: от суровой «Арктики» на севере до жарких пустынь Дорна на юге.

На самом севере континента находится неприступная Стена, которая отделяет «цивилизованный» Вестерос от диких земель, где снег вообще никогда не тает.

Власть

Территориально континент разделен на королевства, власть в которых принадлежит знатным домам. Все они объединены под властью короля на Железном троне. Правитель Вестероса заседает в Королевской Гавани — столице и крупнейшем городе материка.

Главные герои сериала — это представители трех великих династий:

Старки (правят на севере): лорд Эддард (Нед) Старк, его жена Кейтилин и их дети Робб, Санса, Арья, Бран, Рикон. Джон Сноу — незаконнорожденный сын Неда. Девиз дома «Зима близко».

лорд Эддард (Нед) Старк, его жена Кейтилин и их дети Робб, Санса, Арья, Бран, Рикон. Джон Сноу — незаконнорожденный сын Неда. Девиз дома «Зима близко». Ланнистеры (правят на Западе). Богатейший дом, члены которого вскоре после начала сериала занимают королевский трон. Главные герои — Лорд Тайвин и его дети — королева Серсея, рыцарь Джейме и карлик Тирион. Официальный девиз дома «Услышь мой рев», неофициальный — «Ланнистеры всегда платят свои долги».

Богатейший дом, члены которого вскоре после начала сериала занимают королевский трон. Главные герои — Лорд Тайвин и его дети — королева Серсея, рыцарь Джейме и карлик Тирион. Официальный девиз дома «Услышь мой рев», неофициальный — «Ланнистеры всегда платят свои долги». Таргариены (изгнанники). Герои сериала — последние представители свергнутой династии Визерис и Дейенерис, брат и сестра, сбежавшие от преследования всех остальных домов за Узкое море на соседний континент. Девиз — «Пламя и кровь».

Начало: судьба Неда Старка

Завязка истории

История начинается в Винтерфелле, родовом гнезде Старков. Действующий властитель Железного трона король Роберт Баратеон вызывает в столицу своего старого друга Эддарда Старка. После таинственной кончины его десницы, то есть главного советника, король Баратеон предлагает эту должность главе дома Старков. Нед соглашается, с собой в Королевскую Гавань он берет дочерей Сансу и Арью.

Тайна инцеста Серсеи и Джейме

В это время происходит трагедия. Младший сын Неда, Бран, случайно становится свидетелем интимной связи королевы Серсеи Ланнистер и ее брата-близнеца Джейме. Чтобы сохранить тайну кровосмесительных отношений, Джейме сталкивает Брана с башни. Мальчик выживает, но навсегда остается парализованным ниже пояса.

В столице Нед узнает страшную тайну: все «золотоволосые» дети королевы (Джоффри, Мирцелла и Томмен) на самом деле были рождены Серсеей не от короля Роберта, а от Джейме Ланнистера. Из благородных побуждений сохранить жизнь детям Серсеи Нед предупреждает ее о своем решении раскрыть правду королю. Она же способствует тому, что на ее мужа Роберта во время охоты нападает кабан и король получает несовместимые с жизнью травмы.

Кончина Неда Старка

Ланнистеры хотят, чтобы Железный трон унаследовал Джоффри. Нед отказывается поддержать кандидатуру подростка, и его предает придворный интриган Петир Бейлиш, известный также как Мизинец.

Неда арестовывают по обвинению в измене. В надежде заменить высшую меру наказания на ссылку, а также спасти жизнь дочери Сансы, которая оставалась заложницей у Ланнистеров (Арье удалось сбежать), Нед соглашается на публичное унижение и признает вину. Но взошедший на трон психопат Джоффри приказывает отрубить ему голову на глазах у горожан. Это провоцирует гражданскую войну.

Борьба за Железный трон

После казни Неда Вестерос погружается в хаос. Пятеро знатных человек одновременно провозглашают себя королями:

Джоффри Баратеон (Ланнистер), сын Серсеи и Джейме, отцом которого долгое время считался король Роберт;

Робб Старк — старший сын Неда;

Станнис Баратеон — старший из оставшихся братьев покойного Роберта;

Ренли Баратеон — младший брат Станниса;

Бейлон Грейджой — правитель Железных островов на западе Вестероса.

В это время в столицу прибывает младший брат Серсеи карлик Тирион Ланнистер, циничный интеллектуал и мудрый стратег. Он временно берет власть в свои руки и пытается обуздать жестокость племянника Джоффри, став его десницей.

Битва у Черноводной

Это первая масштабная батальная сцена, которой посвящена отдельная серия. Станнис атакует Королевскую Гавань, чтобы отобрать у Джоффри Железный трон. Но Тирион организует блестящую оборону и использует дикий огонь — опасную жидкость, взрывающуюся с огромной силой. В последний момент на помощь Ланнистерам приходит их отец Тайвин, и победа остается за Джоффри.

Путь Дейенерис Таргариен

Жена вождя дотракийцев

Пока в Вестеросе идет война за престол, за Узким морем разворачивается история последней представительницы рода Таргариен. Визерис продает свою сестру Дейенерис в жены вождю дотракийцев кхалу Дрого в обмен на армию диких всадников. Дейенерис учится быть кхалиси (королевой дотракийцев), завоевывает уважение племени и беременеет.

Мать драконов

Но Дрого не спешит выполнять свою часть уговора. Визерис, потеряв терпение, требует армию, угрожает сестре. Дрого расправляется с ним, вылив на голову Визериса расплавленное золото. Позднее Дрого получает неизлечимую рану, а его сыну не суждено родиться из-за черной магии. Потеряв все, Дейенерис сооружает ритуальный костер, кладет туда три окаменелых драконьих яйца, полученных в подарок, и сама входит в пламя. Утром на месте пепелища зрители видят невредимую кхалиси с тремя новорожденными драконами на руках. Так Дейенерис перерождается в Мать Драконов.

Королева Миэрина

Позже она освобождает города Залива Работорговцев (Астапор, Юнкай, Миэрин), создает армию Безупречных (искуснейших и бесстрашных бойцов) и начинает учиться править, обосновавшись в городе Миэрин. Цель Дейенерис — вернуть Железный трон, который у ее рода в ходе восстания отобрали Баратеоны.

Угроза с севера

Политические интриги мало трогают Северное королевство, у границ которого зреет настоящая угроза.

Сноу в Ночном дозоре

Незаконнорожденный сын Неда Старка Джон Сноу присоединяется к Ночному Дозору — братству, которое охраняет ледяную Стену от вторжений с севера. Этот орден защищает мир всего Вестероса от одичалых — вольных диких племен. Сноу выясняет, что дикари бегут на юг, спасаясь от армии вихтов (оживших тел людей и животных), которыми управляют таинственные Белые Ходоки.

Сноу за Стеной

Чтобы собрать больше информации о ледяной угрозе и происходящем за Стеной, Джон проникает в отряд одичалых и влюбляется в рыжеволосую воительницу Игритт. Однако он вынужден предать племя и вернуться в Дозор, когда одичалые идут на штурм Стены.

Жестокую битву не переживают друзья Джона и Игритт. Джон же становится лордом-командующим и пытается заключить союз с одичалыми, чтобы вместе выступать против Ходоков.

В итоге за это с ним расправляются братья по Дозору, но потом его возвращает к жизни жрица Мелисандра.

Красная свадьба

Ключевой момент в борьбе за Железный трон — заключение союза между домами Старков и Фреев. Чтобы переправить северное войско через реку, Кейтилин Старк обещает, что ее сын Робб женится на одной из дочерей лорда Уолдера Фрея.

Однако Робб нарушает слово, женившись по любви на целительнице Талисе (в сериале она заменяет книжную Джейн Вестерлинг). Чтобы урегулировать эту ситуацию, Робб предлагает, а лорд Уолдер Фрей соглашается принять в мужья дочери дядю Робба, Эдмура.

На свадебном пиру, который закончится кровопролитием и войдет в историю как «Красная свадьба», Фреи и их союзник Русе Болтон (один из знаменосцев Старков) устраивают резню, которую не переживают Робб, его беременная жена, его мать Кейтилин и весь их отряд. Север проигрывает войну, а Болтоны захватывают родовую крепость Старков — Винтерфелл.

Падение Ланнистеров

Отравление Джоффри

В Королевской Гавани интриги продолжаются. Джоффри на собственной свадьбе отравляют ядом, причем заказчиком оказывается его бабушка Оленна Тирелл. Трон переходит к его младшему брату, доброму и нерешительному Томмену.

Побег Тириона

В отравлении короля обвиняют дядю Тириона. К тому же его предает любовница Шая, которая дает ложные показания, и Тирион требует суда поединком.

Боец, выступавший вместо Тириона, проигрывает, но Джейме освобождает брата из темницы. Перед бегством Тирион расправляется с Шаей и стреляет из арбалета в отца — Тайвина Ланнистера. Так Тирион становится изгоем и бежит за море к Дейенерис.

Конец правления Томмена

Тем временем Серсея Ланнистер теряет контроль над сыном — им явно манипулирует местный глава церкви, верховный септон. Чтобы вернуть власть, она взрывает септу (главный храм) диким огнем — трагедия уносит жизни невестки Серсеи Маргери Тирелл, множества лордов и главы церкви. Не выдержав потери жены, король Томмен уходит из жизни. Серсея остается единоличной правительницей Семи Королевств.

Битва за Винтерфелл: Союз против нежити

К седьмому сезону в игру вступают три главные силы:

королева Серсея в столице;

объединивший людей Севера и одичалых король Джон Сноу;

Дейенерис, прибывшая в Вестерос с армией дотракийцев, Безупречных и тремя драконами.

Джон отправляется на Драконий Камень, чтобы добыть драконье стекло для борьбы с вихтами. Он признает Дейенерис королевой, и между ними завязывается роман. Чтобы убедить Серсею объявить перемирие, Джон отправляется в опасную вылазку за Стену, чтобы привезти живого вихта. Миссия удается, но Король Ночи (предводитель Белых Ходоков) пронзает одного из драконов Дейенерис ледяным копьем, а затем разрушает Стену и приводит армию на юг.

В восьмом сезоне происходит эпическая битва за Винтерфелл. Объединенные силы Севера, дотракийцев и Безупречных противостоят армии вихтов.

В решающий момент Арья Старк, прошедшая обучение в ордене Безликих, расправляется с Королем Ночи, уничтожая таким образом всю армию нежити. Север спасен, но ценой огромных потерь.

Финал

После победы над Белыми Ходоками остается последний враг — Серсея в Королевской Гавани. Дейенерис, потерявшая второго дракона и лучшую подругу Миссандею, поддается родовому проклятию — «безумию Таргариенов».

Что делает Дейенерис

Несмотря на капитуляцию города, она сжигает Королевскую Гавань и уничтожает тысячи невинных людей. Джон Сноу, шокированный жестокостью любимой, казнит Дейенерис в тронном зале, чтобы спасти мир от тирании. Взбешенный произошедшим, Дракон Дрого расплавляет Железный трон и уносит тело матери куда-то далеко на восток.

На совете лордов Вестероса принимается новое решение: отныне королей будут выбирать. Бран Старк, получивший способности Трехглазого Ворона, который способен видеть будущее и прошлое, становится новым правителем Шести королевств.

Север провозглашает независимость, а его королевой избирают Сансу Старк. Арья уплывает исследовать неизвестные земли, а Джон Сноу отправляется обратно в Ночной Дозор и воссоединяется с одичалыми за Стеной.