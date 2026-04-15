Вышел трейлер сериала «Городок» от создателей «Очень странных дел»

Netflix представил первый тизер-трейлер научно-фантастического сериала "Городок" (он же "Бороуз" / The Boroughs, 18+) - нового проекта продюсеров Мэтта и Росса Дафферов ("Очень странные дела", 18+).

Действие шоу разворачивается в доме престарелых в Нью-Мексико, обитатели которого вынуждены противостоять инопланетным чудовищам, которые охотятся за их временем.

Роли исполнили Альфред Молина ("Человек-паук"), Джина Дэвис ("Тельма и Луиза"), Элфри Вудард ("Видеть"), Кларк Питерс ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Билл Пуллман ("Космические яйца"), Денис О"Хэр ("Американская история ужасов"), Джена Мэлоун ("Неоновый демон") и другие.

Шоураннеры - Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз, известные по работе над анимационным сериалом "Темный кристалл: Эпоха сопротивления".

Премьера на стриминге состоится 21 мая.