Что известно о втором сезоне сериала «Одна из многих»

Первый сезон сериала «Одна из многих» завершился в декабре 2025 года, но оставил почву для дискуссий и предположений еще, пожалуй, на год вперед. К счастью, додумывать за режиссера не придется: второй сезон сериала уже находится в разработке, а значит, мы точно узнаем, что станет с главной героиней. Основные факты о втором сезоне — в материале «Ленты.ру».

«Одна из многих»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2025.

2025. Платформа: Apple TV+.

Apple TV+. Страна: США.

США. Жанры: фантастика, драма.

фантастика, драма. Режиссеры: Гордон Смит, Винс Гиллиган, Адам Бернштейн.

Гордон Смит, Винс Гиллиган, Адам Бернштейн. Сценаристы: Винс Гиллиган, Вера Бласи, Эриель Ливайн.

Винс Гиллиган, Вера Бласи, Эриель Ливайн. Продюсеры: Джули Хартли, Крис Смирнофф, Дженн Кэрролл.

Джули Хартли, Крис Смирнофф, Дженн Кэрролл. В ролях: Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор, Самба Шутте, Меник Гунератне, Даринка Аронс, Соледад Кампос, Анна МакДональд.

Рэй Сихорн, Каролина Выдра, Карлос Мануэль Весга, Мириам Шор, Самба Шутте, Меник Гунератне, Даринка Аронс, Соледад Кампос, Анна МакДональд. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 8.0.

«Одна из многих» — американский фантастический сериал, снятый по сценарию Винса Гиллигана — создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», а также сценариста и продюсера «Секретных материалов». Название шоу (которое, по словам Гиллигана, команда проекта выбирала около двух лет среди ста вариантов) отсылает к латинской фразе e pluribus unum, которая переводится как «из многих — единое» и уже несколько столетий считается неофициальным девизом США.

Действие сериала разворачивается в американском городе Альбукерке. Ученые-астрономы получают таинственное вещество из космоса, синтезируют его и внезапно заражаются. Оказывается, им в руки попал инопланетный вирус, который делает людей счастливыми. Вскоре все население планеты, за исключением 13 человек, оказывается инфицированным. Новое человечество категорически против насилия, на Земле прекратились войны, исчезли государства. Однако угрюмую писательницу Кэрол, которая оказалась устойчивой к вирусу, такой порядок не устраивает — она полна решимости противостоять своим улыбчивым землякам.

Сериал получил преимущественно положительные отзывы зрителей и критиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг первого сезона получил 98 процентов свежести; издание «Би-би-си» назвало проект «одним из самых умных шоу 2025 года», The New York Times — «захватывающим и загадочным», а Variety — «медленным, но не скучным», в Vulture отметили, что проект Гиллигана представляет собой нечто большее, чем просто историю про апокалипсис.

Дата выхода второго сезона

О том, что у сериала «Одна из многих» будет продолжение, было известно еще до премьеры первого сезона. Компания Apple TV+ получила права на сериал в 2022 году и сразу обязалась снять два сезона.

В ноябре 2025 года Винс Гиллиган подтвердил, что новый сезон уже находится в разработке.

«Нам повезло, что у нас уже готовится второй сезон», — сказал он в интервью Radio Times. — И я этому рад, хотя немного волнуюсь. У меня нет всех ответов [что будет дальше]. У моих сценаристов тоже их нет».

Точная дата выхода серий пока неизвестна, но Гиллиган уже предупредил фанатов, что написание сценария и тщательная проработка сюжета требуют времени, поэтому продолжение может выйти не скоро.

Что можно сказать с уверенностью, так это то, что премьера в 2026 году маловероятна. Более того, тиражируемая западными СМИ информация о том, что релиз ожидается в 2027 году, скорее всего, тоже не соответствует действительности. По словам Гиллигана, к марту 2026 года сценаристы работали над новыми эпизодами уже несколько месяцев, но существенного прогресса все еще не было.

Второй сезон сериала «Одна из многих», скорее всего, выйдет не раньше 2028 года.

«Это расстроит некоторых людей, но мы работаем с той скоростью, с которой работаем, подобно тому, как со своей скоростью тают ледники, — метафорически выразился сценарист в разговоре с The Hollywood Reporter. — Ради себя, как и ради любого другого человека, я хотел бы, чтобы мы закончили эту работу быстрее, потому что я не знаю, сколько лет мне осталось. Я все еще хочу сделать больше, но сейчас процесс идет медленнее, чем раньше. Поэтому между сезонами будет большой перерыв; так уж получилось. Если только мы не изобретем машину времени или не придумаем, как остановить время».

Сюжет

На протяжении всего первого сезона Кэрол переживала внутренний конфликт и думала, стоит ли ей сопротивляться вирусу или примкнуть к рядам заразившихся.

Осторожно, спойлеры! Чем закончился первый сезон

Финальный эпизод поставил точку в размышлениях — главная героиня убедилась, что инопланетный вирус все же несет в себе зло, и решительно настроилась с ним бороться. Коллективный разум тем временем смог получить доступ к замороженным яйцеклеткам Кэрол и создал на их основе вирус, адаптированный специально под ее организм.

Можно предположить, что в новом сезоне Кэрол ждут еще более сложные испытания. Вероятно, героиня окончательно отбросит мысли о дружбе с коллективным разумом и попытается отыскать его слабые места.

Авторы сериала намекнули: во втором сезоне будет раскрыта природа сигнала с вирусом — то есть создатели объяснят, как он попал на Землю. Пока даже зараженные ничего не знают об отправителе и сами рассчитывают передать вирус на другие планеты.

Кроме того, география сериала должна расшириться: из Альбукерке повествование переместится в другие города и страны. В их числе упоминается Перу.

Актерский состав

Официальных объявлений о кастинге пока не было, но ожидается, что Рэй Сихорн вернется в роли Кэрол Стурки. Гиллиган не раз подчеркивал, что задумывал проект специально для нее и готов продолжать работать над ним до тех пор, пока актрисе будет это интересно.

«Я делаю это для нее, — подтвердил Винс в интервью Variety. — Она заслуживает быть той мегазвездой, которой является. Я хочу, чтобы мир понял, насколько она великолепна, и хочу, чтобы этот сериал принес ей как можно больше счастья».

На игре Сихорн действительно держится весь сериал — не зря она получила за роль Кэрол «Золотой глобус» и премию Critics Choice Award. Однако, по ее воспоминаниям, съемки дались ей довольно тяжело, поэтому есть смысл надеяться, что в новом сезоне часть экранного времени возьмут на себя и другие актеры.

«Это был марафон, — признавалась Рэй. — Я прекрасно понимала, что если мне станет плохо, снимать будет нечего. Меня нет в кадре всего лишь пять секунд».

Будут ли другие сезоны «Одной из многих»

Вполне возможно. Несмотря на то что пока сериал официально продлен только на второй сезон, Гиллиган намекал, что проект может состоять из четырех частей. Какой финал шоураннер видит для своей героини, он сам пока не знает и говорит, что если среди группы сценаристов появится идея лучше той, которой придерживаются сейчас, он готов изменить сюжетную линию.