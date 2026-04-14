Рецензия на фильм «Вот это драма!»

В кино вышел фильм «Вот это драма!», в котором Зендея и Роберт Паттинсон играют помолвленных, чья свадьба оказывается на грани срыва из-за внезапного признания невесты. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, почему это одна из самых интересных картин года.

Пару лет назад музейный куратор Чарли (Роберт Паттинсон) заметил в окне бостонской кофейни литературную редакторку Эмму (Зендея) и, набравшись смелости, подошел познакомиться — а сегодня молодые люди уже завершают подготовку к свадьбе. Но тут торжество оказывается под угрозой срыва. Всему виной нелепый разговор с другой парой — шафером Майком (Мамуду Ати) и подружкой невесты Рэйчел (Алана Хаим). Бокал за бокалом, речь заходит о самых скверных поступках, что они совершали в жизни. Сгорая от смеха и смущения, друзья по кругу достают по скелету из шкафа, но когда очередь доходит до Эммы, ее признание повергает остальных в настоящий шок. Острее всех реагирует Рэйчел, однако и Чарли начинает смотреть на возлюбленную другими глазами: неужели он ошибся в своем выборе? Времени на размышления у него немного: до заветной даты остается лишь несколько дней.

На ленту «Вот это драма!» распространяется кодекс «Бойцовского клуба»: первое правило — нельзя говорить о… Ну, не то чтобы совсем нельзя, просто журналистов убедительно просят не спойлерить в рецензиях, чем так отличилась героиня Зендеи, что друзья взяли и отвернулись от нее в такой ответственный момент. Позиция прокатчиков в целом ясна: на шьямалановский плот-твист признание Эммы, конечно, не тянет, но оно, во-первых, выводит ленту в плоскость социально-политического высказывания на крайне тяжелую тему, а во-вторых, играет роль спускового крючка в процессе превращения картины из странненького ромкома в крепкий микс кринж-комедии (временами гомерически смешной) и психологической драмы.

У внимательного зрителя, хорошо изучавшего постеры «Вот это драма!», какие-то догадки на этот счет возникнут еще в первые пять минут фильма. Однако на зрителя российского такая роскошь не распространяется: его счастливое неведение продлится всего несколько секунд, которые уйдут на чтение дисклеймера, продиктованного законодательством. Тут можно разве что посоветовать посидеть с закрытыми глазами до тех пор, пока картина не запустится. Другое дело, что в паре с «не вижу зла» идет «не слышу зла»: из звуковой дорожки хаотичным образом изъяли отдельные слова. Правда, касается это только версии с субтитрами — дубляж по загадочной причине совершенно не стесняется в выражениях.

Раздражает это и тем, что какое-то время приходится сомневаться: это наша цензура или все-таки их художественный прием? Потому что такой художественный прием вполне органично бы смотрелся в инструментарии здешнего режиссера, норвежского провокатора Кристоффера Боргли — особенно в контексте того, что по сюжету героиня Зендеи не слышит правым ухом, и сам фильм, касающийся темы двойных стандартов, использует эту особенность как метафорическое отражение «избирательной глухоты» ее друзей. Однако нет, Боргли до такого не додумался, так что в «Вот это драма!» он продолжает магистральную линию своего творчества (взаимодействие общества с отдельно взятой личностью) чуть менее изощренно, чем мог бы.

Фильм «Вот это драма!» вообще полагается скорее не на изощренность, а на искусность. Сделан он куда более конвенционально, чем, например, предыдущая работа кинематографиста «Герой наших снов», где всему миру вдруг начинал сниться профессор-замухрышка в исполнении Николаса Кейджа (ее тоже выпускала студия A24 — и тоже продюсировал постановщик-трикстер Ари Астер). Новая картина Боргли лишена обволакивающего сюрреализма «Героя», но может похвастаться смысловой наполненностью, которой тому заметно недоставало. «Вот это драма!» производит впечатление созревшего и оформившегося высказывания: этот фильм преимущественно блестяще написан (несколько смазанным кажется лишь финал), все элементы в нем подогнаны друг к другу с ювелирной точностью. А главное — его действительно хочется пересматривать и обсуждать. Думается, у ленты есть все шансы вызвать не менее жаркие споры, чем те, что в прошлом году возникли вокруг «Материалистки» Селин Сон (фильмы роднит не только логотип вездесущей A24 и свадебная тема, но и ряд мировоззренческих тезисов; здесь, впрочем, тоже избежим спойлеров).

Устройство ленты напоминает этический кубик Рубика: множество нюансов может сбить с толку, но на самом деле верное решение тут всего одно. В одном углу ринга — двойные стандарты, в другом — обезоруживающая готовность давать один второй шанс за другим. В этом смысле «Вот это драма!» — произведение довольно универсальное. Однако оно интересно раскрывается и в строго американском разрезе, представленном сквозь эмигрантскую оптику (Боргли окончательно переехал из Осло в Лос-Анджелес меньше десяти лет назад, после выпуска дебютного полного метра, и персонаж Паттинсона, англичанин Чарли, явно пророс из этого опыта). Сюжет картины крутится вокруг крайне болезненной для американцев темы, которую Боргли затрагивает еще и крайне щекотливым образом, а выбор афроамериканки Зендеи на главную роль (в сценарии героиня была белой) не просто снабжает историю дополнительным измерением — он полностью ее перестраивает, оборачиваясь гравитационным центром.

Словом, с драматургической точки зрения к «Драме!» не прикопаться. К сожалению, того же не скажешь об этической стороне вопроса. Речь не только о том, что вполне справедливый гнев у некоторых граждан США вызвали и сама картина, и ее маркетинговая кампания, скрывавшая от зрителей потенциально триггерное для многих содержание. И не только о том, что Боргли использует инвалидность своей героини как средство метафорического высказывания. Просто он сам не то чтобы тянет на позицию морального камертона, которую вроде как требует сама история, где на одну чашу весов помещен чудовищный замысел, так и не реализованный на практике, а на вторую — вполне себе осуществленные гнусности.

Уже после выхода «Вот это драма!» стало известно, что в 2012 году (за пять лет до полнометражного дебюта) Боргли опубликовал в норвежском лайфстайл-журнале D2 колонку, в которой рассказал о своем недавнем романе с 16-летней школьницей. Самому режиссеру тогда было 27. В тексте Боргли, оправдывая свой поступок, ссылался на фильм «Манхэттен» (об отношениях 42-летнего мужчины и 17-летней девушки) и писал, что в этом вопросе «предпочитает прислушиваться к Вуди [Аллену], а не к своим друзьям». Это откровенно безумное заявление (про Аллена все было ежу понятно задолго до 2012 года) снабжает крайне неприятным контекстом рассуждения Боргли на тему общественного порицания, которые перетекают из одного его фильма в другой. А также помещает кинематографиста совсем не на ту сторону злополучного застолья с участием Зендеи, Паттинсона, Мамуду Ати и Аланы Хаим (которая переигрывает всех перечисленных — редкого персонажа ненавидишь с такой страстью), где ему, очевидно, самому хотелось бы себя видеть.

Впрочем, как ни печально это признавать, даже сомнительные личности нередко говорят правильные вещи, а еще чаще — снимают отличное кино. От этого личности не становятся менее сомнительными, а кино — менее отличным (хотя автор, конечно, неотделим от произведения). В общем, особой драмы тут нет. А фильм выдающийся.