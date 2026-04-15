Раскрыто, кто сыграет Арагорна в фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом»

Warner Bros. наконец-то объявила часть каста фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом». Как и говорилось ранее, к роли Гэндальфа вернётся Иэн Маккеллен, а Фродо вновь сыграет Элайджа Вуд.

Вместе с ними к своей роли, к роли Трандуила, вернётся Ли Пейс. А вот Арагорна сыграет не Лео Вудалл, а Джейми Дорнан, известный по «50 оттенкам серого» и «Краху». Вудалл же сыграет Хальварда, воина из дунэдайн. Голлума вновь сыграет Энди Сёркис.

Исполнитель роли Арагорна

«Властелин колец: Охота за Голлумом» выйдет 17 декабря 2027 года. Режиссёром фильма выступит Энди Сёркис. События картины развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства кольца.