Когда выйдет приквел «Орудий»

Warner Bros. на своей панели во время CinemaCon объявила, что приквел «Орудий» о тётушке Глэдис выйдет в зарубежный прокат 8 сентября 2028 года. К роли персонажа вернётся оскароносная Эми Мэдиган.

Приквел расскажет о молодой тёте Глэдис — главной злодейке «Орудий». Видимо, затронут какие-либо этапы жизни героини и расскажут о ней куда больше, чем известно сейчас.

Премьера фильма ужасов «Орудия» состоялась 8 августа. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 93% свежести от обозревателей и 85% от зрителей. Хоррор также успешно показал себя в мировом прокате и при бюджете в $ 38 млн собрал более $ 260 млн.