На закрытии ММКФ покажут фильм «Берлинский герой» и вручат приз Сокурову

23 апреля, на закрытии 48-го Московского Международного кинофестиваля, состоится премьера фильма "Берлинский герой" - последней картины Вольфганга Беккера. Этот немецкий режиссер известен в России по фильму "Гуд бай, Ленин!", премьера которого также состоялась на ММКФ - в 2003 году.

В "Берлинском герое" играют актеры, давно связанные с Беккером: Даниэль Брюль, Кристиана Пауль, Юрген Фогель, Петер Курт. Однако для исполнителя главной роли Чарли Хюбнера это была первая работа с режиссером, который тоже сыграл в "Берлинском герое" в эпизодической роли. Вольфганг Беккер написал сценарий совместно с Константином Либом, история основана на книге-бестселлере Максима Лео "Герой со станции Фридрихштрассе". В числе продюсеров фильма и россияне.

Главный герой - Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Рейхсбане, Михаэль якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР.

Михаэль подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. Неожиданно он становится национальным героем, но …боится разоблачения - и готов врать и дальше.

Один из продюсеров фильма - Иван Самохвалов - говорит, что "сам сценарий потрясает тем, что как будто продолжает линию сюжета "Гуд бай, Ленин!". Этот фильм не про "них", эта картина про нас с ними, про то общее и объединяющее, что есть у русских и немцев, а значит, у всего мира".

Также во вторник стало известно, что на закрытии кинофестиваля в этом году вручат приз "за вклад в кинематограф" Александру Сокурову. Напомним, что пятичасовая работа автора "Записная книжка режиссера" вошла в программу Специальных показов. О награде Сокурову рассказала в своих соцсетях главный редактор журнала "Сеанс" Любовь Аркус, опубликовав письмо Никиты Сергеевича Михалкова - президента Московского Международного кинофестиваля, в котором информация подтверждалась.