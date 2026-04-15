"Живу еще": композитор Паулс рассказал о самочувствии

Раймонд Паулс, известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист, поделился информацией о своем самочувствии. В возрасте 90 лет он перенес операцию и сейчас оценивает состояние как стабильное, хотя и признается, что чувствует себя средне. В разговоре с ТАСС Паулс добавил, что не намерен раскрывать причину хирургического вмешательства.

"После операции чувствую себя средненько. Но живу еще. У меня было довольно много всяких похорон подряд: и сестра ушла, и Петерс ушел, и вообще все шло, как не надо", - отметил он.

Композитор, родившийся 12 января 1936 года