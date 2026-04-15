Максим Галкин* показал свежее фото Аллы Пугачёвой в честь её 77-летия: «Любимая красотка»

Сегодня день рождения отмечает народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачёва. Супруг певицы Максим Галкин* (Признан иноагентом в РФ) публично обратился к ней с поздравлениями и показал свежее фото жены в честь её 77-летия.

Артист разместил снимок, на котором Примадонна позирует в чёрной шляпке. «С днём рождения, любимая красотка!», — подписал фотографию муж исполнительницы хита «Миллион алых роз».

Помимо Максима Галкина*, именинницу поздравил её давний друг Игорь Николаев. Композитор выложил на своей странице в соцсети видео, собранное из фрагментов их совместных выступлений и интервью. «Дорогая Алла, с днём рождения! Счастья в личной жизни, крепкого здоровья и пусть судьба не пожалеет добра, тепла и любви вашим детям», — обратился к Пугачёвой музыкант.

Напомним, ранее в Сети ходили слухи о том, что на своей день рождения Алла Борисовна собиралась прилететь в Россию. Накануне директор Пугачёвой Елена Чупракова прокомментировала эту информацию.

