Журналист пошутил о кастинге на роли пилотов для приквела «Одиннадцати друзей Оушена»

Известный британский журналист и комментатор Уилл Бакстон в соцсетях отреагировал на новость о том, что действие приквела «Одиннадцати друзей Оушена» развернётся во время Гран-при Монако 1962 года.

«Главные вопросы: кто сыграет Джима Кларка, завоевавшего свою первую поул-позицию? Кто сыграет Грэма Хилла, который был близок к своей первой победе в Монако, пока не вышел из строя его двигатель? И кто сыграет Брюса Макларена, Фила Хилла и Лоренцо Бандини (подиум?)» — написал Бакстон в своём аккаунте в социальной сети Х.

Гран-при Монако 1962 года завершился победой Брюса Макларена на Cooper, который воспользовался сходом лидировавшего Грэма Хилла из-за поломки двигателя за восемь кругов до финиша. Гонка была омрачена массовой аварией на первом круге, в результате которой погиб работник трассы, а также ознаменовалась первым подиумом Лоренцо Бандини.