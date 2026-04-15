Появился новый тизер фильма «Годзилла: Минус ноль»

Кинокомпания Toho Studios представила новый тизер фильма «Годзилла: Минус ноль». Картина выйдет в мировых кинотеатрах уже в ноябре 2026 года, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Godzilla Channel. Права на видео принадлежат Toho Studios.

События картины развернутся в 1949 году, через два года после финала «Минус один». Лента расскажет историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — Нью-Йорк.

«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. Картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.