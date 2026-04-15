Объявлено расписание выхода пятого сезона сериала «Беспринципные»

Расписание выхода пятого сезона сериала «Беспринципные»
Уже 30 апреля состоится премьера пятого сезона сериала «Беспринципные». События продолжения вновь развернутся на Патриарших прудах, куда из Петербурга переедут Валя Люкс, а также театральный эксперт Георгий с супругой. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.
В пятый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 18 июня.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 30 апреля
- 2-я серия 7 мая
- 3-я серия 14 мая
- 4-я серия 21 мая
- 5-я серия 28 мая
- 6-я серия 4 июня
- 7-я серия 11 июня
- 8-я серия 18 июня