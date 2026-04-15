Расписание выхода пятого сезона сериала «Беспринципные»

Уже 30 апреля состоится премьера пятого сезона сериала «Беспринципные». События продолжения вновь развернутся на Патриарших прудах, куда из Петербурга переедут Валя Люкс, а также театральный эксперт Георгий с супругой. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.

Объявлено расписание выхода пятого сезона сериала «Беспринципные»
В пятый сезон шоу вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и Start. Финал состоится 18 июня.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Беспринципные»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 30 апреля
  • 2-я серия 7 мая
  • 3-я серия 14 мая
  • 4-я серия 21 мая
  • 5-я серия 28 мая
  • 6-я серия 4 июня
  • 7-я серия 11 июня
  • 8-я серия 18 июня