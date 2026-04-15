Какие фильмы были популярны в 2025 году

Согласно промежуточным итогам кинопроката за 2025 год в столице наибольшей популярностью пользовались российские семейные фильмы «Чебурашка 2», «Сказка о Царе Салтане», «Буратино» и «Простоквашино». Отсутствие «иностранцев» в списке победителей объясняется, в частности, санкциями.

Также, по данным «Москино», популярностью в 2025 году пользовались отечественные фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь». В число лидеров вошел и американский фильм «Иллюзия обмана 3». Кроме того, популярными у зрителей стали фильмы «Пророк. История Александра Пушкина», «Горыныч», «Алиса в стране чудес», «Август», «Батя 2. Дед». Из иностранных — семейная комедия «Приключения Паддингтона 3» (Великобритания, Франция, Япония, США).

Кстати, аудитория кинотеатров по итогам прошлого года выросла почти на треть и составила 700 тыс. человек. А в последние новогодние каникулы выручка кинотеатров была втрое больше выручки каникул 2025 года, то есть и посетителей было значительно больше.