«Это хуже пиратства»: аниматор «Аватара» обратился к фанатам сериала

12 апреля в Сети появились отрывки из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха», основанного на одноимённом мультсериале. Это произошло за полгода до премьеры ленты, которая всё ещё находится в стадии постпроизводства. Позже выяснилось, что ситуация связана с утечкой данных с сайта телеканала Nickelodeon — в итоге в Сети оказался весь мультфильм.

Спустя несколько дней аниматор ленты Джулия Шоэл раскритиковала фанатов, которые принялись делиться утёкшей версией «Аватара» друг с другом. Девушка заявила, что просмотр незавершённой версии картины даже хуже, чем пиратство уже после официальной премьеры, и призвала зрителей дождаться релиза.

Мы работали над фильмом «Аватаром: Последний маг воздуха» годами с надеждой, что сможем отпраздновать нашу тяжёлую работу в кинотеатрах, но сейчас мы просто видим, как люди бесцеремонно сливают фильм и распространяют кадры из него в соцсетях. Мне не нравится, когда люди используют ужасное решение Paramount убрать фильм из кинотеатров, чтобы оправдать его утечку. Я понимаю, что люди не хотят платить или поддерживать эту киностудию, но даже пиратство фильма после его выхода было бы лучше. Это очень неуважительно ко всей работе нашей команды.

Премьера мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» состоится 9 октября в сервисе Paramount Plus. Главные роли в будущем мультфильме озвучили Эрик Нам («Мой шумный дом») и Дэйв Батиста (Дракс из «Стражей Галактики») — последний сыграл злодея. Синопсис картины станет известен вместе с выходом дебютного трейлера.