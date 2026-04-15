В профсоюзе актеров возмутились, что молодежь не может попасть на ММКФ

Организаторам ММКФ следовало бы добавить отдельную программу молодежного кино, сказал НСН Денис Кирис.

© nsn.fm

Выпускнику киновуза сегодня непросто подать свой фильм для участия в Московском международном кинофестивале (ММКФ), и организаторам следовало бы пойти навстречу молодежи, заявил в пресс-центре НСН глава независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

«Невыносимо сложно попасть даже выпускнику со своей картиной, возможно шедевром, на Московский кинофестиваль. У него просто не хватит денежных средств, чтобы подготовить пакет документов. Огромное количество процедур правовых, юридических. Надо молодежи дать возможность обойти многие процедуры и дать им поучаствовать в ММКФ, чтобы на фестивале выделили отдельным блоком молодежное кино», - сказал он.

В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров добавил, что на подобные показы следовало бы приглашать российских продюсеров.

«Если мы делаем площадку для молодых кинематографистов, забота фестиваля, чтобы на эти сеансы пришли продюсеры. Чтобы пришел Сельянов, Эрнст и посмотрели. Не просто где-то в кинотеатре идет молодое кино», - уточнил он.

В 2026 году ММКФ пройдет с 16 по 23 апреля. В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран, напоминает «Радиоточка НСН».