В зале "Зарядье" проведут цикл концертов к 135-летию Сергея Прокофьева

В зале "Зарядье" подготовили концерты и лекции к 135-летию композитора Сергея Прокофьева. Об этом сообщает пресс-служба городского агентства "Москва". Цикл мероприятий пройдет с 19 по 26 апреля 2026 года. "Шедевры композитора прозвучат в исполнении солистов – Дениса Мацуева, Кристофа Барати, Бориса Березовского и Александра Рудина – и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина", - говорится в сообщении. Отмечается, что 19 апреля мероприятие откроется концертом N3 для фортепиано с оркестром в исполнении Дениса Мацуева. Вечером прозвучат симфоническая сюита из оперы "Любовь к трем апельсинам" и симфония N1 Шостаковича. В день рождения Прокофьева, 23 апреля, на сцене выступит венгерский скрипач Кристоф Барати. Слушателям услышат концерт для скрипки с оркестром N2, симфонию N1 "Классическая" и сюиту из балета "Ромео и Джульетта". Второй концерт для фортепиано с оркестром гости смогут услышать 25 апреля в исполнении Бориса Березовского. Отмечается, что два камерных вечера объединят все фортепианные сонаты Прокофьева. Также в этот день на сцену выйдет Андрей Коробейников, а 26 апреля - Даниил Саямов и Илья Папоян.