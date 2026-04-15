Сокуров одобрил возрождение Госкино без «ужасающей» цензуры

Возрождение органа по аналогии с Госкино в России оправдано технически и экономически, но нельзя допустить создание ужасающего цензурного комитета, заявил НСН народный артист России, режиссер Александр Сокуров.

© РИА Новости

Российскому кинематографу нужен орган, контролирующий качество производства кинокартин, подобный Госкино, заявил народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, передает ТАСС. Он добавил, что необходимо контролировать перераспределение государственных средств, выделяемых на кино. Сокуров идею поддержал, но с оговоркой.

«Технически и экономически я бы это поддержал, потому что это особая отрасль, которая имеет стратегическое значение. Но, когда начнет организовываться мощная и тяжелая цензура, мы все запоем сразу, начнем стонать. Технически это правильное решение, я в свое время тоже говорил об этом президенту Владимиру Путину. Надо выйти из подчинения Министерства культуры, потому что там и так много тяжелых и сложных функций. Важно только учесть, чтобы это не привело к созданию ужасающего цензурного комитета», - отметил он.

Он также посетовал на то, что в России не поддерживаются молодые начинающие авторы.

«Что касается оценки качества фильмов рублем, это сложный вопрос. Нет независимой отрасли, кинотеатры все частные, студенческих кинотеатров нет, нет хорошей и умной программы поддержки, особенного молодого кино. Просто никто этим не занимается. Национальное кино – это целая система мудрых и правильных решений. Нужно и коммерческое кино, и авторское. Главное, чтобы к кинематографическому инструменты получили доступ талантливые люди. Талантливый человек никогда не сделает того, что опасно, вредно или не важно, талант – это дар Бога», - добавил собеседник НСН.

Возрождение Госкино приведет к процветанию бюрократии в индустрии, что недопустимо для такого динамичного искусства, рассказал режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.