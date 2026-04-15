Появился трейлер финального спецэпизода «Благих знамений»

Компания Amazon представила трейлер спецэпизода сериала «Благие знамения». Полнометражная серия проекта выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 13 мая.

Сюжет основан на романе писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэле, которые живут в современном мире. Второй сезон был посвящён встрече с ангелом Гавриилом, который полностью утратил свои воспоминания.

Главные роли вновь исполнят Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»). Предстоящий полуторачасовой спецэпизод станет финальным и завершит сюжет всего шоу.