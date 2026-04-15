Лукьяненко планирует развивать детское фантастическое кино

Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко намерен в новом созыве Общественной палаты РФ уделить особое внимание развитию фантастического кино, в том числе для детской и подростковой аудитории. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Это второй созыв у меня, и хочется, конечно, сосредоточиться, во-первых, на литературе, которая сейчас находится в периоде обновления, скажем так, создания нового Союза писателей. Также важно развивать кинонаправление, ориентированное на кино. Хочется заняться сильнее, глубже фантастическим кино, особенно детским, подростковым, потому что это то, что очень важно для формирования и любви к родине, и понимания будущего, и, собственно говоря, интереса к науке, к научно-техническому развитию", - сказал Лукьяненко.

Общественный деятель добавил, что рассматривает и другие направления работы.

"Есть несколько таких направлений, например, вопросы общественной дипломатии, международного сотрудничества", - пояснил он.

По его мнению, в текущих условиях особую роль приобретает неофициальное взаимодействие.

"Сейчас сложный период, когда официальные контакты во многих случаях затруднены или даже невозможны, и общественная дипломатия выступает в роли такого пробного шара, позволяющего сблизить позиции, поговорить достаточно искренне, пусть и неофициально", - заключил писатель.

Ранее указом президента России в состав Общественной палаты РФ также вошли Григорий Заславский, Армен Гаспарян, Петр Лундстрем, Ирина Великанова и другие.