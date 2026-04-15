Вышел первый трейлер фильма ужасов «Мороженщик»

Красочный хоррор Элая Рота "Мороженщик" (Ice Cream Man, 18+) получил первый тизер-трейлер.

По сюжету идиллический городок погружается в безумие после появления таинственного торговца мороженым.

Главную роль исполнил Эри Миллен ("Темное дитя", "Порочное удовольствие", "Трансформация"). Также в картине задействованы Бенджамин Байрон Дэвис ("Бордерлендс"), Карен Клиш ("День благодарения"), Дилан Хоуко ("Рассказ служанки"), Сара Эбботт ("Сплетение судеб") и другие. Сценаристы - Рот и Ной Белсон ("Гнилой фрукт"), композитор - Снуп Догг.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/e51410b383dd19e057536478cfa2137b"/>

"Мороженщик", вдохновленный одноименным хоррором 1995 года с Клинтом Ховардом, Оливией Хасси и Дэвидом Уорнером, станет первым проектом, выпущенным под новым брендом постановщика The Horror Section.

Премьера назначена на 7 августа.