Вышел первый трейлер фильма ужасов "Мороженщик"
Красочный хоррор Элая Рота "Мороженщик" (Ice Cream Man, 18+) получил первый тизер-трейлер.
По сюжету идиллический городок погружается в безумие после появления таинственного торговца мороженым.
Главную роль исполнил Эри Миллен ("Темное дитя", "Порочное удовольствие", "Трансформация"). Также в картине задействованы Бенджамин Байрон Дэвис ("Бордерлендс"), Карен Клиш ("День благодарения"), Дилан Хоуко ("Рассказ служанки"), Сара Эбботт ("Сплетение судеб") и другие. Сценаристы - Рот и Ной Белсон ("Гнилой фрукт"), композитор - Снуп Догг.
"Мороженщик", вдохновленный одноименным хоррором 1995 года с Клинтом Ховардом, Оливией Хасси и Дэвидом Уорнером, станет первым проектом, выпущенным под новым брендом постановщика The Horror Section.
Премьера назначена на 7 августа.