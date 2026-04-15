Стартовали съемки четвертого сезона «Белого лотоса» с Хеленой Бонем Картер

Компания HBO сообщила о старте съёмок четвёртого сезона сериала «Белый лотос». Дата выхода продолжения популярного шоу пока неизвестна.

Действие четвёртого сезона развернётся во Франции. Сюжет расскажет о французском отеле «Белый лотос», который в этот раз будет принимать гостей Каннского кинофестиваля. Информацию о главных героях авторы раскроют позднее.

Главные роли в продолжении исполнят Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер»), Венсан Кассель («Чёрный лебедь»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Стив Куган («Филомена»), Кумэйл Нанджиани («Вечные») и другие актёры. Шоураннером проекта вновь выступает Майк Уайт — автор предыдущих трёх сезонов «Белого лотоса».