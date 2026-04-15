Роберт Родригес снимет свой первый анимационный фильм

Выдающий американский режиссер, сценарист, оператор и композитор Роберт Родригес ("Отчаянный", "От заката до рассвета", "Мачете") начал работу над первым мультфильмом в своей карьере.

Постановщик, известный среди прочего по серии фильмов "Дети шпионов", сообщил, что это будет рождественская комедия "Список непослушных" (The Naughty List).

По его словам, идея картины не давала ему покоя около десяти лет, за основу были взяты рисунки и истории, созданные вместе с его детьми.

Родригес отметил, что это будет "забавная, дерзкая и неожиданная рождественская история для всей семьи", и напомнил, что в самом начале пути в кино он работал мультипликатором.

"Рад сообщить, что возвращаюсь к одному из своих первых страстных увлечений - рисованию и анимации", - написал он.

Сроки производства ленты пока не определены.