Опубликованы постеры с героями триллера «Подрезка кустов роз» с Эль Фаннинг

Постеры с героями триллера «Подрезка кустов роз» с Эль Фаннинг — выход 24 июля
Компания MUBI представила постеры с героями фильма «Подрезка кустов роз». Комедийный триллер выйдет в мировом прокате 24 июля.
Картина представляет собой ремейк фильма «Кулаки в кармане» Марко Беллоккьо. Сюжет расскажет о Джеке, который решает познакомить со своей богатой семьёй новую девушку. В один момент герой узнаёт, что его умершая мать была связана с ужасающими ритуалами.
Главные роли исполнили Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти»), Каллум Тёрнер («Вечность»), Памела Андерсон («Голый пистолет»), Джейми Белл («Грязь») и другие актёры. Режиссёром выступил Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики»).