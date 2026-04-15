Фиби Дайневор и Патрик Шварценеггер снимутся в ромкоме «Чтение на пляже»

Патрик Шварценеггер («Лестница», «Белый лотос») и Фиби Дайневор («Цветная комната», «Бриджертоны») исполнят главные роли в фильме «Чтение на пляже» (Beach Read). Как сообщает Deadline, это экранизация романа-бестселлера Эмили Генри, опубликованного в 2020 году. Сценарий написала Куан Юйлинь («Отпуск на двоих»), которая выступит и в качестве режиссера. Производством займется кинокомпания 20th Century Studios.

«Чтение на пляже» — это романтическая комедия о Дженьюари Эндрюс (Дайневор), успешной писательнице любовных романов, которая борется с горем и творческим кризисом после смерти отца и раскрытия его давних секретов. Проводя лето в доме отца на пляже в Мичигане и готовя его к продаже, она неожиданно встречает Гаса Эверетта (Шварценеггер) - писателя, который когда-то был её соперником в колледже. Оба, оказавшись в творческом тупике, договариваются о летнем писательском челлендже, обмениваясь литературными жанрами, обещая при этом, что между ними не будет никаких романтических отношений. Конечно этим благим намерениям не суждено сбыться.