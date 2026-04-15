Айла Фишер и Галь Гадот снимутся с Кейси Аффлеком в триллере «Биткоин»

Галь Гадот («Чудо-женщина», «Красное уведомления») и Айла Фишер («Иллюзия обмана», «Бывшая с того света») присоединились к касту фильма «Биткоин» (Bitcoin) режиссёра Дага Лаймана («Мистер и миссис Смит», «Поступь хаоса»). «ИнтерМедиа» напоминает, что ранее конспирологический триллер назывался «Убить Сатоши». Главные роли в нем также исполнят Кейси Аффлек и Пит Дэвидсон. Как сообщает Deadline, сценарий к фильму написал лауреат премии Гильдии сценаристов США Ник Шенк («Гран Торино»), продюсерами выступили Райан Кавана и Лоуренс Грей. Производство началось в конце февраля 2026 года.

«Биткоин» — это правдивая история о стремлении одного человека доказать, что он действительно является создателем биткоина — утверждение, которое ставит под угрозу его жизнь, вызывает глобальный скандал и безумную гонку с высокими ставками между самыми влиятельными миллиардерами и мировыми лидерами, на кону стоит судьба всей мировой финансовой системы, и всё это приводит к вопросу: «Почему самые влиятельные люди в мире хотят стереть с лица земли одного человека и почему они тратят на это сотни миллионов долларов?», - сообщается в синопсисе.

Аффлек сыграет главного героя - Крейга Райта. Австралийский компьютерный учёный и бизнесмен Райт публично заявил, что является главным членом команды, создавшей многомиллиардный бизнес — биткоин, и что он скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото. Многие в криптовалютном сообществе сочли эти заявления ложными, и в 2024 году Высокий суд Великобритании постановил, что Райт не является Накамото и должен прекратить утверждать обратное.

Пит Дэвидсон появится в роли инвестора в блокчейн Кэлвина Эйра, Галь Гадот в роли Шарлотты «Лотты» Миллер, роль Айлы Фишер пока не названа.