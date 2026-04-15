В России повторно покажут фильмы о Шреке

Российские кинотеатры в мае начнут повторный прокат анимационной франшизы о Шреке. Билеты уже поступили в продажу, а расписание показов опубликовано сетью кинотеатров "Киномакс", убедился корреспондент ТАСС.

Согласно афише, показы стартуют 13 мая с фильма Шрек. С 20 мая в прокат выйдет Шрек 2, с 27 мая - Шрек Третий. Завершит цикл повторных показов картина Шрек навсегда, которая появится в кинотеатрах с 3 июня.

Франшиза Шрек - одна из самых успешных анимационных серий студии DreamWorks Animation, начавшаяся в 2001 году. История зеленого огра и его друзей сочетает сказочный сюжет с пародийным юмором и отсылками к поп-культуре. Фильмы получили широкое признание зрителей и критиков, а первая часть была удостоена премии "Оскар" как лучший анимационный фильм.