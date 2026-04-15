Почему стоит ждать сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой

«Лаки» — драматический сериал 2026 года с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Сериал является экранизацией одноименного романа писательницы Мариссы Стэпли, а сюжет повествует об искусной мошеннице по имени Лаки Армстронг. Вынужденная манипулировать агентами ФБР и криминальными авторитетами, она пытается найти путь к честной жизни. Все подробности о сюжете и актерском составе — в материале «Ленты.ру».

Главное о сериале «Лаки»

Год выхода: 2026

Платформа: Apple TV+

Страна: США

Жанры: драма, криминал

Режиссеры: Джет Уилкинсон, Джонатан ван Тюллекен

Сценаристы: Кэсси Паппас, Джонатан Троппер, Марисса Стэпли

В ролях: Куинн Он, Мика Маккалла, Аадин Энкаларде, Мэттью Раух, Эриель Флорес, Аня Тейлор-Джой, Тимоти Олифант, Аннетт Бенинг, Уильям Фихтнер, Клифтон Коллинз-младший.

«Лаки» (Lucky) — предстоящий драматический мини-сериал Джонатана Троппера и Кэсси Паппас, экранизация одноименной книги Мариссы Стэпли. Роман вышел в 2021 году и получил широкую известность благодаря книжному клубу Риз Уизерспун. В 2024 году стало известно, что Apple TV+ дал зеленый свет производству экранизации, на главную роль утвердили Аню Тейлор-Джой. Сериал описывается как динамичный триллер с элементами черной комедии.

Дата выхода

Премьера «Лаки» запланирована на 15 июля. В этот день Apple TV+ выпустит сразу две серии, после чего новые эпизоды будут выходить каждую среду. Финал сериала запланирован на 19 августа. Премьера сериала «Лаки» состоится 15 июля 2026 года.

График выхода серий

1 эпизод — 15 июля 2026

2 эпизод — 15 июля 2026

3 эпизод — 22 июля 2026

4 эпизод — 29 июля 2026

5 эпизод — 5 августа 2026

6 эпизод — 12 августа 2026

7 эпизод — 19 августа 2026

Сюжет

Лаки Армстронг — харизматичная мошенница, которая, после успешного, но опасного ограбления вытягивает лотерейный билет с крупным выигрышем и решает завязать с криминалом. Ирония в том, что попытка обналичить его грозит арестом Лаки, уже давно находящейся на крючке у властей. Чтобы забрать приз, не попавшись ФБР, ей приходится снова использовать свои навыки обмана и вернуться в криминальный мир.

Судя по данным Deadline, важную роль в сериале сыграют отец Лаки и ее муж. Вероятно, их персонажи помогут зрителям понять, как Лаки оказалась связана с криминалом и почему решила из него уйти.

Актерский состав

Главную роль в сериале исполнила Аня Тейлор-Джой, известная по ролям в таких проектах, как «Острые козырьки», «Прошлой ночью в Сохо» и «Ход королевы». Мужа Лаки, Кэри, сыграл Дрю Старки; ее отца — Тимоти Олифант. Роль главы криминальной группировки Присциллы досталась Аннетт Бенинг. Также в сериале снялись Онжаню Эллис-Тейлор, Клифтон Коллинз-младший и Уильям Фихтнер.

Производство

Съемки сериала стартовали в Лас-Вегасе в феврале 2025 года и завершились в июле. Шоураннерами, сценаристами и исполнительными продюсерами проекта стали Джонатан Троппер и Кэсси Паппас.

Троппер известен по работе над сериалом «Друзья и соседи» и фильмом «Дальше живите сами», а Паппас ранее участвовала в создании «Гризельда» и «Укрытие». Кроме них, продюсером сериала выступила Риз Уизерспун совместно с Лорен Нойштадтер. Для Apple это не первый совместный проект с продюсерской студией Уизерспун под названием Hello Sunshine: они уже выпускали вместе сериалы «Утреннее шоу», «На поверхности» и «Последнее, что он сказал мне».

