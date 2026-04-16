48-й ММКФ открывается фильмом Александра Котта «Ангелы Ладоги»

Сегодня открывается 48-й Московский международный кинофестиваль, один из старейших в мире. В своих программах он покажет около 200 картин из 43 стран, в их числе 19 мировых и международных премьер и 96 российских премьер. За фестивальные призы в основном конкурсе будут состязаться 13 фильмов из 10 стран. Кроме основного конкурса, пройдут конкурс документального, короткометражного кино и конкурс "Русские премьеры". Призы фестиваля: "Золотой Святой Георгий", "Серебряный Святой Георгий", специальный приз "За вклад в мировой кинематограф" и "Верю. Константин Станиславский". Будущих лауреатов определит жюри под председательством режиссера Прасанна Витанаге (Шри-Ланка). Праздник кино продлится неделю.

© Российская Газета

Откроет ММКФ вне конкурса военная драма Александра Котта "Ангелы Ладоги". Это построенная на реальном материале, но до сих пор малоизвестная история о том, как в самом начале ленинградской блокады небольшой отряд спортсменов-буеристов использует парусники на коньках, чтобы доставлять отрезанным от своих артиллеристам жизненно необходимые им боеприпасы. Обнаружив в Ораниенбауме детский дом, который не успели эвакуировать, они решают вывезти детей с их воспитательницей обратным рейсом. Есть опасность вражеских атак и обстрелов, но другого способа их спасти нет - страшная дилемма этого очень напряженного сюжета, движущие силы которого - воля, мужество, спортивное мастерство и попутный ветер.

Перед премьерой режиссер Александр Котт ответил на вопросы "РГ".

Даже удивительно, как такая выразительная история из времен Великой Отечественной только теперь заинтересовала наше кино. Как вы вышли на этот материал?

Александр Котт: Когда мне предложили сценарий, я вообще не знал, что существовал такой отряд, и эта тема была для меня новой в принципе. Оказалось, в Ленинграде был такой небольшой отряд, собранный из спортсменов-буеристов. И если путь по всем известной "дороге жизни" занимал 6-8 часов, то буеристы это расстояние пролетали минут за двадцать. Потому что скорость буеров, поставленных на коньки, достигала 80-100 километров в час. Их потому и прозвали "ангелами Ладоги", что они появлялись неожиданно, возникали с их огромными парусами откуда-нибудь из тумана. Вообще, парусники на льду - это безумно красиво, динамично и для кино благодарнейший материал.

Но они очень заметны, и когда в фильме вступают в бой с верткими немецкими аэросанями, возникает редкий по силе саспенс.

Александр Котт: За этими буерами охотились и не могли угнаться даже самолеты, потому самолет летит прямо, а они все время меняли курс, лавировали. И тогда немцы привезли аэросани, и начался этот поединок: моторы против ветра. Буера того времени, конечно, не сохранились и строились специально для фильма по чертежам инженера Николая Людевига. И это были невероятные минуты, когда они реально пошли по ветру. Их опробовали спортсмены, даже предлагали какие-то свои усовершенствования, чтобы повысить маневренность.

То есть сегодня буера на коньках уже не существуют?

Александр Котт: Теперь это такие маленькие пластиковые лодочки. Но мы общались с чемпионами 50-х годов, им уже под девяносто, и они нам многое рассказали об этом парусном спорте. И есть книга воспоминаний лейтенанта Сметанина, известного тогда яхтсмена, которого в фильме сыграл Евгений Сидихин.

Съемки выглядят очень сложными: вихревая работа камеры, захватывающий монтаж батальных сцен.

Александр Котт: Оператором у нас был Сергей Астахов, он человек энциклопедический и придумывал разные специальные механизмы для боевых съемок на льду. Именно благодаря ему все так сложилось в фильме. Съемки сильно осложняла погода. Зима в прошлом году была необычно мягкой, лед на Финском заливе был тонким, а у нас дети, мы не могли подвергать их опасности, поэтому многие эпизоды снимались на озере, которое промерзло основательней. На заливе тоже сняты несколько кадров, но это было опасно: лед в любой миг мог треснуть.

Как работалось с детьми? Они у вас так подобраны, что веришь: дети того времени.

Александр Котт: Это был самый сложный кастинг. Потому что каждого зритель должен был запомнить, у каждого есть какая-то микроистория, и любое непопадание в облик или поведение сразу убило бы всю достоверность.

Фильм позиционируется как исторический - но, по-моему, это скорее военный триллер...

Александр Котт: Я думаю, это приключенческое военное кино. Рассчитанное на массового зрителя. Его не нужно воспринимать как точный документ: так как об этом отряде очень мало что известно, в фильме многое домыслено, в нем соединились несколько историй. В частности, в него вошла поразившая меня история эвакуации детей из детского дома в Ораниенбауме. Изначально в сценарии ее не было, там на буерах доставляли боеприпасы, людей. Но мы ее туда вписали, и она стала, в сущности, главной. В Музее обороны и блокады Ленинграда ей посвящен стенд - истории эвакуации детдома и его директрисе, которая все это время заботилась о детях, мерила им температуру, сохраняла их вещи, записывая каждую деталь происходящего. Эвакуировали их, конечно, не на буерах - это уже придумано.

Мне кажется, для фильма это был решающий момент: дети есть дети, и сцена их эвакуации под немецкими пулями стала одной из кульминаций, ее смотришь с особым напряжением.

Александр Котт: Это было труднее всего - снимать детей. Их было жалко - они разделили с нами все съемочные мучения. Было холодно, они очень уставали, и я очень часто сдавался, пытался облегчить их участь.

Ну и, конечно, фильм не мог обойтись без любовной истории...

Александр Котт: Любовь на войне - всегда серьезная драма. Особенно если два друга влюблены в одну девушку. Один бывший беспризорник, другой из интеллигентной семьи - странная дружба: и вместе не могут быть, и друг без друга тоже.

Как современные актеры вошли в эти экстремальные обстоятельства?

Александр Котт: Не сразу. Хотя актеры превосходные: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер... Да я и сам долго не мог определиться: в реальности возникает совсем другое кино - не то, о котором ты думал. Что бы ты ни репетировал, что бы ни придумывал, реальность всегда тебя поправит. Для актеров это был физически тяжелый труд: тащить буера, ими управлять. И далеко не сразу находится правильная интонация. Очень помогла в создании атмосферы фильма эмоциональная музыка композитора Никиты Ямова.

У вас уже есть планы насчет следующей картины?

Александр Котт: Возможно, это будет сериал о докторе Боткине.

Из истории фестиваля

Московский кинофестиваль возник в 1935 году вскоре после рождения Венецианского. Его центром был кинотеатр "Ударник", в конкурсе участвовали 9 стран, среди первых лауреатов "Чапаев", "Юность Максима", "Последний миллиардер" Рене Клера, фильмы Уолта Диснея. В составе жюри Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Всеволод Пудовкин...

На фестивале 1965 года Софи Лорен представляла фильм "Брак по-итальянски" // ТАСС

Регулярным фестиваль стал с 1959 года, с него и начал отсчет своих выпусков и до 1999 года выходил раз в два года, чередуясь с фестивалем в Карловых Варах, затем стал ежегодным.

С 60-х "оттепельных" годов ММКФ стал праздником, охватывающим всю Москву. Фильмы шли в десятках крупнейших залов от Дворца съездов и Лужников до "Иллюзиона" и "Еревана"; на Пушкинской площади шумел стихийный рынок, где синеманы обменивались абонементами: я тебе "Россию", а ты мне "Октябрь". На каждом сеансе демонстрировались два фильма: один из социалистической страны, другой - из "мира капитализма". Жанровая палитра включала такие ныне знаменитые ленты, как "Ночи Кабирии", "Смерть в Венеции", "В джазе только девушки", "Оливер!", "Моя прекрасная леди", "Дьявол и десять заповедей"... Среди "золотых" лауреатов фестиваля "Восемь с половиной" Федерико Феллини и "Голый остров" Канэто Синдо, "Чистое небо" Григория Чухрая и "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Дерсу Узала" Акиры Куросавы и "Земля обетованная" Анджея Вайды, "Иди и смотри" Элема Климова и "Это сладкое слово - свобода" Витаутаса Жалакявичюса.

В открывшуюся миру Москву стремились попасть первые звезды мирового кино от Федерико Феллини с Джульеттой Мазиной до Ива Монтана с Симоной Синьоре, Анны Маньяни, Софи Лорен, Джины Лоллобриджиды, Элизабет Тейлор , Роберта Де Ниро, Жана Маре, Жака Тати...